코스피, 3400 돌파 마감…양도세 완화·반도체 훈풍

정부, '양도세 대주주 기준 50억 유지' 발표

증권·반도체株 등 강세…자동차·조선은 주춤

코스피 지수가 역사상 처음으로 3400선을 돌파하며 상승 마감했다. 양도세 대주주 기준 50억원 유지 발표 및 반도체 강세에 신고가 랠리가 이어졌다.

15일 코스피지수는 전 거래일 대비 11.77포인트(0.35%) 오른 3407.31에 거래를 마쳤다. 이날 지수는 12.24포인트(0.36%) 오른 3407.78로 출발한 후 장중 등락을 반복하며 3400선대에서 소폭 상승 마감했다. 10거래일 연속 상승세를 이어갔고, 외국인도 6거래일 연속 순매수했다. 외국인이 2669억원어치를 홀로 사들였고, 개인은 1368억원어치, 기관은 1362억원어치를 각각 팔아치웠다.

연일 사상 최고치를 기록하고 있는 코스피 지수가 사상 처음으로 3400선을 돌파한 15일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 강진형 기자

시가총액 상위 종목 중에선 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 195,900 전일대비 12,900 등락률 +7.05% 거래량 887,169 전일가 183,000 2025.09.15 15:30 기준 관련기사 '외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승주택 공급 호재에도 '덤덤'…현대건설, 원전 수주로 반등할까[특징주]'주택공급 확대방안' 발표에 시멘트주 강세 전 종목 시세 보기 close (7.05%), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 61,900 전일대비 1,000 등락률 +1.64% 거래량 1,810,723 전일가 60,900 2025.09.15 15:30 기준 관련기사 '외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩' 전 종목 시세 보기 close (1.64%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,500 전일대비 1,100 등락률 +1.46% 거래량 19,908,805 전일가 75,400 2025.09.15 15:30 기준 관련기사 K콘텐츠 유통망 '무료 FAST' 뜬다…삼성-LG 처음으로 맞손 김의겸 청장 "새만금, RE100 최적지…산단 지정 시급"'외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 close (1.46%), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 69,900 전일대비 600 등락률 +0.87% 거래량 1,462,945 전일가 69,300 2025.09.15 15:30 기준 관련기사 이찬진 금감원장 "탄소감축 입증분야 금융지원"반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩' 전 종목 시세 보기 close (0.87%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 331,000 전일대비 2,500 등락률 +0.76% 거래량 4,180,256 전일가 328,500 2025.09.15 15:30 기준 관련기사 김의겸 청장 "새만금, RE100 최적지…산단 지정 시급"'외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승저금리 훈풍 타고…바이오·헬스케어 반등 신호탄 전 종목 시세 보기 close (0.76%) 등이 상승했다. 반면 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 101,700 전일대비 4,200 등락률 -3.97% 거래량 1,871,029 전일가 105,900 2025.09.15 15:30 기준 관련기사 '외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승기아, 2026년형 카니발 하이리무진 출시코스피, 종가 기준 역대 최고치…3314.53 마감 전 종목 시세 보기 close (-3.97%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 215,000 전일대비 8,500 등락률 -3.80% 거래량 1,467,479 전일가 223,500 2025.09.15 15:30 기준 관련기사 '외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승현대차, 2025 TCR 월드투어 5라운드 우승 석권현대차 "배터리 합작 공장 건설 2~3달 지연"…美 투자 공장 줄줄이 차질 전 종목 시세 보기 close (-3.80%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 58,800 전일대비 2,200 등락률 -3.61% 거래량 6,283,791 전일가 61,000 2025.09.15 15:30 기준 관련기사 '외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승저금리 훈풍 타고…바이오·헬스케어 반등 신호탄중소형 증권사 잇단 흑자 전환…업종 전반 투자심리 회복 전 종목 시세 보기 close (-3.61%), 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 109,500 전일대비 3,700 등락률 -3.27% 거래량 1,503,737 전일가 113,200 2025.09.15 15:30 기준 관련기사 '외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승저금리 훈풍 타고…바이오·헬스케어 반등 신호탄HD현대重 노조 전면 파업 돌입했지만…참여율 '한자릿수'에 동력 약화 전 종목 시세 보기 close (-3.27%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 64,000 전일대비 1,500 등락률 -2.29% 거래량 2,370,450 전일가 65,500 2025.09.15 15:30 기준 관련기사 투자금 4배 확대, 금리는 4%대! 신용·미수 대환 즉시 가능'외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승최대 4배 투자금을 연 4%대 최저금리로! 신용미수대환도 당일 OK! 전 종목 시세 보기 close (-2.29%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 498,500 전일대비 11,500 등락률 -2.25% 거래량 143,131 전일가 510,000 2025.09.15 15:30 기준 관련기사 '외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승HD현대重 노조 전면 파업 돌입했지만…참여율 '한자릿수'에 동력 약화코스피 또 사상 최고인 3144 마감…전일比 0.9%↑ 전 종목 시세 보기 close (-2.25%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 986,000 전일대비 16,000 등락률 -1.60% 거래량 135,445 전일가 1,002,000 2025.09.15 15:30 기준 관련기사 코스피 또 사상 최고인 3144 마감…전일比 0.9%↑코스피 장초반 3344 돌파…또 사상 최고치 경신(상보)집 나갔던 외국인 9월엔 "바이 코리아"… 하이닉스 1.6조 '풀매수' 전 종목 시세 보기 close (-1.60%), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 309,500 전일대비 4,000 등락률 -1.28% 거래량 145,731 전일가 313,500 2025.09.15 15:30 기준 관련기사 '외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승[실전재테크]AI·노동환경 변화가 띄운 로봇株, 선택과 집중 어디에현대모비스 "전동화 기술로 글로벌 톱 3 부품기업 도약"[IAA 2025] 전 종목 시세 보기 close (-1.28%), HD한국조선해양 HD한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 411,500 전일대비 5,000 등락률 -1.20% 거래량 160,993 전일가 416,500 2025.09.15 15:30 기준 관련기사 HD한국조선해양, 컨테이너선 4척 수주…6519억원 규모'외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승HD현대, 선박 건조에 '스타링크' 활용한다…통신망 구축해 업무 효율 ↑ 전 종목 시세 보기 close (-1.20%) 등은 하락 마감했다.

업종별로 보면 증권(3.91%), 유통(3.55%), 의료정밀기기(2.49%), 금융(1.78%), 전기전자(0.91%), 건설(0.82%) 등 업종이 상승했다. 반면 운송장비부품(-2.36%), 운송창고(-2.22%), 기계장비(-1.92%), 오락문화(-1.29%) 등 업종은 떨어졌다.

김지원 KB증권 연구원은 "주식 양도세 대주주 기준이 현행대로 50억원으로 유지되며 증권주가 강세였다"며 "배당소득분리과세 최고세율 조정 가능성 등 상법개정안 기대감이 확대되며 금융, 지주 등도 올랐다"고 말했다. 그러면서 "삼성전자, SK하이닉스 및 반도체 소부장(소재·부품·장비) 종목들도 상승세를 이어갔다"며 "이재명 대통령의 로봇 등 신산업 규제 개선 논의 소식에 일부 로봇주도 급등했다"고 설명했다.

그는 "대미 관세 협상과 관련해 3500억달러(약 486조원)를 미국에 투자하는 방식을 두고, 양국 간 이견이 있는 것으로 전해졌다"며 "협상 난항 소식에 대표적 수출주인 자동차주가 약세였다. 조선, 원자력도 부진한 흐름이었다"고 전했다.

코스닥지수는 전 거래일보다 5.61포인트(0.66%) 상승한 852.69에 거래를 마쳤다. 이날 지수는 2.56포인트(0.30%) 오른 849.64로 출발했고, 오후 들어 상승폭을 키웠다. 외국인과 기관이 각각 1581억원어치, 373억원어치를 팔아치웠다. 개인은 1379억원어치를 사들였다.

시가총액 상위 종목 중에선 케어젠 케어젠 214370 | 코스닥 증권정보 현재가 68,800 전일대비 6,600 등락률 +10.61% 거래량 483,559 전일가 62,200 2025.09.15 15:30 기준 관련기사 '외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩' 전 종목 시세 보기 close (10.61%), 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 50,100 전일대비 1,050 등락률 +2.14% 거래량 529,225 전일가 49,050 2025.09.15 15:30 기준 관련기사 '외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승코스피, 외인·기관 순매수에 강보합 마감…3220선 '눈앞'반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감 전 종목 시세 보기 close (2.14%), 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 326,000 전일대비 5,500 등락률 +1.72% 거래량 57,157 전일가 320,500 2025.09.15 15:30 기준 관련기사 '외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승"내 미모의 비결은 한국"…한 달 동안 뭘 하길래?"내 미모의 비결은 한국"…'2주~한달살이' 씀씀이 큰 의료관광객 몰려온다 전 종목 시세 보기 close (1.72%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 121,000 전일대비 2,000 등락률 +1.68% 거래량 362,116 전일가 119,000 2025.09.15 15:30 기준 관련기사 연 4%대 금리로 최대 4배 투자! 신용·미수 대환 OK, NXT 이용자도 가능'외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승코스피, 사흘 연속 신고점…3395.54 마감 전 종목 시세 보기 close (1.68%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 299,000 전일대비 4,500 등락률 +1.53% 거래량 235,430 전일가 294,500 2025.09.15 15:30 기준 관련기사 '외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승코스피, 종가 기준 역대 최고치…3314.53 마감코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세 전 종목 시세 보기 close (1.53%), 이오테크닉스 이오테크닉스 039030 | 코스닥 증권정보 현재가 219,000 전일대비 2,000 등락률 +0.92% 거래량 78,040 전일가 217,000 2025.09.15 15:30 기준 관련기사 '외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩' 전 종목 시세 보기 close (0.92%) 등이 상승했다. 반면 보로노이 보로노이 310210 | 코스닥 증권정보 현재가 163,700 전일대비 7,400 등락률 -4.32% 거래량 152,474 전일가 171,100 2025.09.15 15:30 기준 관련기사 '외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승외국인·기관 '사자'…코스피, 3210선 상승 마감코스피 3200선 탈환…코스닥은 약보합 전 종목 시세 보기 close (-4.32%), 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 626,000 전일대비 18,000 등락률 -2.80% 거래량 142,521 전일가 644,000 2025.09.15 15:30 기준 관련기사 '외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승"내 미모의 비결은 한국"…한 달 동안 뭘 하길래?"내 미모의 비결은 한국"…'2주~한달살이' 씀씀이 큰 의료관광객 몰려온다 전 종목 시세 보기 close (-2.80%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 48,450 전일대비 1,200 등락률 -2.42% 거래량 824,973 전일가 49,650 2025.09.15 15:30 기준 관련기사 '외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승[클릭 e종목]"코오롱티슈진, TG-C 가치 8.3조 추정"코스피, 외인·기관 순매수에 강보합 마감…3220선 '눈앞' 전 종목 시세 보기 close (-2.42%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 209,000 전일대비 2,500 등락률 -1.18% 거래량 81,097 전일가 211,500 2025.09.15 15:30 기준 관련기사 '외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승코스피 또 사상 최고인 3144 마감…전일比 0.9%↑코스피 장초반 3344 돌파…또 사상 최고치 경신(상보) 전 종목 시세 보기 close (-1.18%), 에스엠 에스엠 041510 | 코스닥 증권정보 현재가 141,600 전일대비 1,600 등락률 -1.12% 거래량 103,825 전일가 143,200 2025.09.15 15:30 기준 관련기사 '외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승영풍·고려아연 'SM엔터' 사건 의혹 연일 공방전6만원 무너진 카카오…구원투수는 오픈AI? 전 종목 시세 보기 close (-1.12%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 104,200 전일대비 1,100 등락률 -1.04% 거래량 644,849 전일가 105,300 2025.09.15 15:30 기준 관련기사 '외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승코스피 또 사상 최고인 3144 마감…전일比 0.9%↑코스피 장초반 3344 돌파…또 사상 최고치 경신(상보) 전 종목 시세 보기 close (-1.04%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 38,650 전일대비 400 등락률 -1.02% 거래량 362,624 전일가 39,050 2025.09.15 15:30 기준 관련기사 '외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승코스피 또 사상 최고인 3144 마감…전일比 0.9%↑코스피 장초반 3344 돌파…또 사상 최고치 경신(상보) 전 종목 시세 보기 close (-1.02%), JYP Ent. JYP Ent. 035900 | 코스닥 증권정보 현재가 76,100 전일대비 700 등락률 -0.91% 거래량 206,155 전일가 76,800 2025.09.15 15:30 기준 관련기사 높아진 美 금리 인하 가능성에 바이오·헬스케어 ‘꿈틀’반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩' 전 종목 시세 보기 close (-0.91%) 등은 하락세를 나타냈다.

김 연구원은 "이번 주 금리 인하가 기정사실화된 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 국내 증시 신고가 랠리가 이어졌다"며 "이에 따른 차익실현 욕구와 추가 매수세 유입이 맞물리며 방향성 탐색 가능성이 있다. 이번 주 통화정책회의 이후 금리인하 '사이클' 진입 여부 즉, 통화정책 경로에 대한 전망이 증시 향방에 주요 변수가 될 것"이라고 덧붙였다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



