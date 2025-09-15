우리금융캐피탈, 스타트럭코리아와 전속금융 업무협약

"상용차 금융 경쟁력 제고 및 영업 기반 확대"

우리금융캐피탈은15일 서울 강남구 역삼동 사에서 스타트럭코리아와 전략적 전속금융 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

기동호 우리금융캐피탈 대표(왼쪽)와 동근태 스타트럭코리아 대표가 15일 서울 강남구 역삼동 우리금융캐피탈 본사에서 전속금융 업무협약(MOU)을 체결하고 기념 촬영을 하고 있다. 우리금융캐피탈

협약식에는 기동호 우리금융캐피탈 대표와 동근태 스타트럭코리아 대표 등 양사 관계자가 참석했다.

우리금융캐피탈은 스타트럭코리아와 업무협약을 맺고 상용차 금융 생태계 전반으로 협력 범위를 넓혀가기로 했다.

양사는 금융 및 정비 프로그램 연계, 고차 가치보장 서비스 등 다양한 분야에서 시너지를 창출할 계획이다.

기 대표는 "이번 제휴를 통해 고객 맞춤형 금융뿐 아니라 보험까지 아우르는 통합 서비스를 제공하게 됐다"며 "국내 상용차 고객들이 안심하고 차량을 운행하는 환경을 조성할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



