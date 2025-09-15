이억원 금융위원장 "생산적 금융으로 대전환 추진한다"

이억원 금융위원장 15일 취임식

'생산적 금융·소비자 중심 금융·신뢰 금융'

3가지 금융 대전환 추진



이억원 신임 금융위원장이 생산적 금융과 소비자 중심 금융, 신뢰 금융 등 세 가지 금융 대전환을 추진하겠다고 밝혔다.

이 위원장은 15일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 취임식을 열고 미래를 여는 금융의 주도적인 역할을 시작하고자 세 가지 방향의 '금융 대전환'을 공식 제시했다.

그는 우선 "지속가능한 성장을 뒷받침하는 생산적 금융으로의 전환이 필요하다"며 "우리 금융이 보다 적극적으로 위험을 감내하면서 대한민국의 미래를 견인할 생산적 영역으로 자금을 중개할 수 있도록 바꿔 나갈 것"이라고 강조했다.

이를 위해 "첨단전략산업기금을 기반으로 금융권과 150조원의 국민성장펀드를 조성해 글로벌 경쟁이 치열한 첨단전략산업과 관련 생태계에 전례 없는 대규모 맞춤형 자금을 지원할 것"이라고 설명했다.

건전한 자본시장의 활성화도 추진한다. 이 위원장은 "초대형 투자은행(IB) 육성 등 모험자본을 확충하고 코스닥시장의 역할 강화 등 주식시장의 구조 재편을 추진할 것"이라며 "개정 상법의 안착과 일반주주 보호를 위한 제도개선으로 주주가치 중심의 기업경영 문화를 확산시킬 것"이라고 주장했다.

두 번째로 국민과 함께하는 '소비자 중심 금융'으로 전환을 약속했다. 이 위원장은 "서민·소상공인 등 취약계층이 금융을 통해 재기해 안정적인 생활로 돌아가고 다시 금융을 이용하는 선순환을 구축할 것"이라며 "서민금융안정기금 신설 등을 통해 다양한 자금공급이 이뤄지고 금융부담이 완화될 수 있게 할 것"이라고 강조했다.

이어 "금융회사의 내부통제가 실효성 있게 작동되도록 하고 소비자의 시각에서 금융상품 판매 과정을 꼼꼼히 점검해 보다 실질적인 사전적 보호 장치를 마련할 것"이라고 덧붙였다.

마지막으로 안정과 질서를 바탕으로 한 '신뢰 금융'으로의 전환을 당부했다. 그는 "가계부채, 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF), 취약한 주력산업의 사업재편 등 위험 요인을 면밀히 점검해 금융시장의 안정을 확고히 할 것"이라며 "시장 질서를 저해하는 불법, 불공정 행위에 대해서는 주저하지 않고 엄정하게 대응할 것"이라고 언급했다.





