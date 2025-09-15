창원특례시, 청년친화헌정대상 '정책대상' 수상 … 활력 도시 창원 실현

청년정책 성과 공적으로

경남 창원특례시는 지난 13일 국회의사당에서 열린 '2025 청년친화헌정대상 시상식'에서 정책대상을 수상했다고 15일 밝혔다.

청년친화헌정대상은 청년이 살기 좋은 도시를 만들기 위해 청년정책을 적극적으로 발굴·추진한 지방자치단체를 선정하여 시상하는 상으로 국회사무처 소관 청년과 미래가 주관하고 국회가 후원한다.

창원특례시는 청년친화도시 조성을 목표로 ▲주력산업 맞춤형 청년 일자리·교육 확대 ▲청년이 모이는 문화도시 조성 ▲주거비 부담 완화와 안정적 주거 지원 ▲취약청년 발굴 및 생활안정 지원 강화 ▲청년 참여 확대 및 역량 기반 강화 등 5대 핵심 정책과제를 중점적으로 추진해 온 성과를 인정받았다.

아울러, 「창원시 청년친화도시 조성에 관한 조례」를 제정하여 청년정책 추진의 제도적 기반을 강화하고, 청년 문화예술복합공간 스펀지파크를 개소·운영해 청년 예술인에게 창작·전시 공간을 제공하며 다양한 문화행사를 개최하는 등 청년 문화 활동 활성화에도 크게 기여했다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 "앞으로도 청년친화도시 조성을 위한 다양한 정책을 추진해 청년과 함께 만들어 나가는 활력 도시 창원을 실현해 나가겠다"고 밝혔다.





