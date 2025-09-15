본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

충남문화관광재단, 청년예술인 발굴 '아트루키' 공모 접수

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.09.15 13:03

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄


충남 예술대학 졸업예정자 대상…팀별 최대 1000만 원 지원

충남문화관광재단, 청년예술인 발굴 '아트루키' 공모 접수
AD
원본보기 아이콘

충남문화관광재단이 충남 예술대학 졸업예정 청년예술인을 위한 새로운 지원사업을 시작한다.


재단은 오는 25일까지 '2025 충남지역 예술대학 아트루키 발굴사업'을 공모 한다고 15일 밝혔다.

이 사업은 '충남도 청년정책 기본계획(2024~2028)'과 '청년예술인 육성·지원 조례'에 근거해 마련됐으며, 도내 예술대학 졸업예정자들이 지역에 정착해 창작활동을 안정적으로 이어가도록 돕기 위해 진행된다.


지원 대상은 충남 소재 예술대학 2025년 8월 졸업자 및 2026년 2월 졸업예정자로, 최소 4인 이상 팀 단위 창작 프로젝트를 공모한다.


선정된 4개 이상 팀에는 팀별 최대 1000만 원의 실행비가 지원되며, 시각·공연예술, 협업형 창작, 디지털 융합 프로젝트 등 다양한 장르가 포함된다.

재단은 단순 창작비 지원을 넘어 ▲문화예술 취·창업 컨설팅 ▲기획 전문가 멘토링 ▲네트워킹 워크숍 ▲성과공유회 ▲재단 연계사업 참여 기회를 제공한다.


이지원 문예진흥본부장은 "이번 사업은 'R2R(ART-Rookie to ROOT) in 충남' 청년예술인 육성시스템의 첫 출발점"이라며 "예술대학 졸업예정자들이 충남에서 새로운 예술적 흐름을 만들어갈 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.


공모 신청은 국가문화예술지원시스템(NCAS)을 통해 가능하며, 최종 결과는 10월 10일 발표된다.


자세한 사항은 충남문화관광재단 예술지원팀으로 문의하면 된다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"계약금만 내고 2년간 0원" 파격…국제학교 들어선다는 이곳 "계약금만 내고 2년간 0원" 파격…국제학교 들어선... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한강버스 18일 본격 운항…추석 이후 '급행'까지

테이블 두 개 놓고 '한 그릇 43만원'…"내 국수는 특별해" 식당 주인 논란

냉동창고서 사투 벌이던 中 여성…'귀 밝은' 배달기사가 살려

"1인당 30만원 받아가세요"…소득·재산 제한 없이 지원금 지급하는 곳

"체육관에 낸 돈, 내 것 아냐" 환불 하려 차 판 '15억 손해' 양치승

'갓성비' 이마트 상품 1시간 배달 "OK"…'쓱' 손잡은 퀵커머스

“우리가 마지막 세대”…빈 점포 늘어가는 염천교 수제화 거리

새로운 이슈 보기