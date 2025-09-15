美 국무 부장관, 암참과 비공개 간담회…한미 파트너십 발전 의지 전달

크리스토퍼 랜도 부장관 방한

한미 주요 기업 경영인들 의견 경청

관세협상 전망·비자 문제 등도 의견 나눠

제임스 김 "주요 현안 논의, 큰 의미"

크리스토퍼 랜도 미국 국무부 부장관은 지난 14일 오후 주한미국상공회의소(암참)와의 비공개 간담회에 참석해 한·미 주요 기업 경영인들의 의견을 경청하고 양국의 긴밀하고 상호 호혜적인 경제 파트너십을 발전시켜가겠단 미국 정부의 의지를 전달했다.

지난 14일 오후에 열린 주한미국상공회의소(암참) 비공개 간담회에서 크리스토퍼 랜도 미국 국무부 장관 등 참석자들이 사진 촬영을 하고 있다. 암참 제공 AD 원본보기 아이콘

15일 암참에 따르면, 랜도 부장관은 그랜드 하얏트 서울 호텔에서 이 간담회에서 한·미 기업인들이 가장 관심을 두고 있는 대외 현안들에 관해 이야기를 나눴다. 간담회에는 자동차, 항공, 헬스케어, 철강 등 다양한 사업을 대표하는 한·미 주요 기업의 경영진이 참석했다. 참석자들은 양국의 경제협력 강화, 비관세 장벽 해소, 한국의 투자 제고 방안 등을 심도 있게 논의했다. 더 많은 미국 기업이 한국을 아시아 지역본부(RHQ) 거점으로 고려할 수 있도록 한국의 규제 환경 개선이 반드시 이뤄져야 한다는 의견도 나왔다.

지난달에 열린 도널드 트럼프 대통령과 이재명 대통령의 한·미 정상회담 이후 협상 전망과 양국 경제 관계에 미칠 영향 등도 의제로 다뤄졌다. 아울러 미국 조지아주 현대차·LG 제조시설에 대한 미 이민세관단속국(ICE) 조사와 관련해, 미국에 파견되는 한국 인력의 비자 쿼터 확대 필요성도 논의됐다.

제임스 김 암참 회장 겸 대표이사는 "랜도 부장관이 트럼프 행정부의 대외정책을 진전시키고 한·미 관계의 미래를 설계하는 데 보여주신 리더십에 깊이 감사드린다"며 "랜도 부장관을 모시고 주요 현안을 직접 논의할 수 있었던 것은 큰 의미가 있었다"고 말했다.

이어 "이번 간담회는 규제와 투자 환경, 그리고 한·미 경제 협력의 미래를 논의하는 시의적절한 자리였다"고 강조하며 "암참은 앞으로도 양국 정부와 기업을 연결하는 가교로서 건설적인 논의의 장을 지속적으로 마련해 나가겠다"고 덧붙였다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>