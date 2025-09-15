[포토] 대화하는 김영훈-안호영

김영훈 고용노동부 장관과 안호영 국회 환노위원장이 15일 국회에서 열린 산업재해예방TF 중대재해 예방을 위한 노동안전 종합대책 발표 당정협의에 앞서 대화하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>