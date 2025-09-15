정청래 더불어민주당 대표가 15일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스딸아이 사주려다 '슬쩍'…엄마·아빠 책상 앞까지 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 與, 국힘에 "내란동조·종교탄압 그만"…당정대는 '원팀' 강조
2025년 09월 15일(월)
정청래 더불어민주당 대표가 15일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
부동산 잘 모른다던 유재석, '77억' 빚 내 소속사 맞은편에 7층 건물 올린다
전한길 "나도 언제 죽을지 몰라…150만원 방탄복 구입"
"이제 갈 수 있대" 일주일만에 1만명 '우르르'…청년들 '탈출'하는 우크라
딸아이 사주려다 '슬쩍'…엄마·아빠 책상 앞까지 노린다는 굿즈 뭐길래
"김 대리, 점심 시킬 때 A4용지도 부탁해"…사무실 근처 '깜짝' 달라진 이마트[AZ가 간다]
테이블 두 개 놓고 '한 그릇 43만원'…"내 국수는 특별해" 식당 주인 논란
냉동창고서 사투 벌이던 中 여성…'귀 밝은' 배달기사가 살려
"1인당 30만원 받아가세요"…소득·재산 제한 없이 지원금 지급하는 곳
"체육관에 낸 돈, 내 것 아냐" 환불 하려 차 판 '15억 손해' 양치승
'갓성비' 이마트 상품 1시간 배달 "OK"…'쓱' 손잡은 퀵커머스