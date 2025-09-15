국정원, 서울서 '亞 마약정보협력체' 총회 개최

국가정보원 국제범죄정보센터(TCIC)는 오는 16일 서울에서 아태지역 주요 7개국과 '아시아 마약정보협력체' 2차 총회를 개최한다고 15일 밝혔다.

이번 총회는 지난해 2월 동남아 5개 회원국(캄보디아·라오스·필리핀·태국·베트남) 마약 유관기관들과 협력체를 공식 출범한 이후 열리는 두 번째 총회다. 올해는 기존 5개국에 말레이시아·싱가포르 등 참가국을 확대해 아시아태평양지역은 물론 세계에서 유입되는 마약을 차단할 수 있도록 정보협력을 공고화할 방침이다.

이날 총회에서는 회원국 간 '협력합의서' 체결과 함께 협력체의 그간 성과와 향후 운영방침 등을 주제로 세션을 진행할 예정이다. 특히 마약·보이스피싱 등 국민의 재산과 안전을 위협하는 민생범죄를 반드시 근절하겠다는 정부 방침과 맞물려 우리나라를 타깃으로 한 해외범죄조직에 대한 합동 추적방안을 집중적으로 논의할 계획이다.

그동안 협의체 참여기관들은 국가 간 연계 마약범죄 사건이 발생하면 실시간 정보 공유ㆍ합동 추적 등 다자간 공조 체제를 통해 유의미한 성과를 만들어 냈다. 지난해 국민적 충격을 안겨줬던 '강남 학원가 마약 음료 사건'도 협력체를 통한 캄보디아 측의 적극적인 협조로 공급총책을 현지에서 적시 검거할 수 있었다.

국정원 관계자는 "세계적으로 심각한 마약 문제가 우리 사회 안전을 위협하는 만큼, 해외 유관기관과의 협력이 더욱 중요해졌다"며 "'아시아 마약 정보협력체' 가 마약 범죄조직의 해외 원점 타격에 중요한 구심점 역할을 하고 있다"면서 "앞으로도 협력체를 중심으로 해외 각국과 공조를 강화하여 마약으로부터 국민의 일상을 지키기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>