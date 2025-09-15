본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

대전아트콰이어, 첫 기획 연주회 '재즈 온 더 보이스' 공연

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.09.15 10:46

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오는 17일 대전시립연정국악원 무대

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

AD
원본보기 아이콘

창단 이래 짧은 시간 안에 신선한 무대를 선보이며 가능성을 인정받고 있는 대전아트콰이어가 오는 17일 대전시립연정국악원에서 창단 이후 첫 기획 연주회인 '재즈 온 더 보이스(Jazz on the Voice)'를 선보인다.


이번 공연은 전통 합창 레퍼토리를 넘어 대중과 호흡할 수 있는 재즈 중심의 프로그램을 마련, 합창 음악의 새로운 가능성을 보여줄 무대로 기대를 모은다.

예술감독 겸 상임지휘자 김명이의 지휘 아래 열리는 이번 공연의 1부는 대전아트콰이어의 다채로운 매력을 엿볼 수 있는 무대로 꾸며진다.


특히 충남대학교 음악과 우미현 교수가 작곡한 위촉 신곡 '너의 하늘을 보아'가 초연된다. 박노해 시인의 시를 바탕으로 따뜻하면서도 힘 있는 메시지를 담은 작품으로, 지역 예술가와의 협업을 통해 지역 문화예술의 가치를 높이는 뜻깊은 시간이 될 전망이다.


2부 무대는 한층 활기찬 재즈 무대로 이어진다. 스탠다드 재즈 명곡 'Little Jazz Madrigals'를 비롯해 브루노 마스의 'Uptown Funk', 모리스 화이트의 'September' 등 전 세계적으로 사랑받는 펑크·재즈 레퍼토리를 합창으로 재해석해 관객에게 신선한 즐거움을 선사할 예정이다.

이번 '재즈 온 더 보이스'는 젊은 합창단의 패기와 에너지, 그리고 향후 성장 가능성을 확인할 수 있는 무대가 될 것으로 기대된다.


김명이 예술감독은 "이번 공연은 합창의 정통성과 대중음악의 경계를 허물고, 더 많은 관객과 소통하기 위한 시도"라며 "젊은 합창단의 생동감 넘치는 무대를 통해 합창의 새로운 매력을 느끼시길 바란다"고 전했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

딸아이 사주려다 '슬쩍'…엄마·아빠 책상 앞까지 노린다는 굿즈 뭐길래 딸아이 사주려다 '슬쩍'…엄마·아빠 책상 앞까지 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한강버스 18일 본격 운항…추석 이후 '급행'까지

테이블 두 개 놓고 '한 그릇 43만원'…"내 국수는 특별해" 식당 주인 논란

냉동창고서 사투 벌이던 中 여성…'귀 밝은' 배달기사가 살려

"1인당 30만원 받아가세요"…소득·재산 제한 없이 지원금 지급하는 곳

"체육관에 낸 돈, 내 것 아냐" 환불 하려 차 판 '15억 손해' 양치승

'갓성비' 이마트 상품 1시간 배달 "OK"…'쓱' 손잡은 퀵커머스

“우리가 마지막 세대”…빈 점포 늘어가는 염천교 수제화 거리

새로운 이슈 보기