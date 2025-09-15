본문 바로가기
[인사] 통일부

손선희기자

입력2025.09.15 10:26

▲ 통일미래추진과장 유기봉 ▲ 통일기반조성과장 장진국 ▲ 북한인권기획과장 손송희





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

