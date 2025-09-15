신한은행, 생물다양성 탐사 '바이오블리츠 코리아' 성료

신한은행은 산림청 국립수목원, 세계자연기금(WWF)과 함께 지난 13~14일 경기도 광릉숲 유네스코 생물권 보전지역에서 '바이오블리츠 코리아 2025'를 성료했다고 15일 밝혔다.

바이오블리츠는 생물 전문가와 일반인이 함께 특정 지역의 다양한 생물종을 찾아 기록하는 탐사 활동이다. 국내에서는 국립수목원이 2010년 처음 도입해 개최하고 있다.

이번 탐사에서는 식물 351종, 곤충 375종, 버섯 140종, 거미 30종, 기타 188종 등 총 1084종의 생물이 확인됐다. 특히 광릉숲에서 처음 기록되는 미기록종 2종을 발견했다.

올해 행사에서 참가자들은 직접 탐사활동에 참여하며 조사기법과 분류 지식을 배우는 기회를 얻었으며, MVP상·베스트 포토상 등 시상도 있었다. 또한 개인컵 사용, 국산 목재로 제작한 블리츠 코인 활용 바자회, 플로깅을 접목한 탐사 등 행사 전 과정을 탄소중립 방식으로 운영했다.

신한은행 관계자는 "국내 최고 권위를 가진 바이오블리츠 코리아를 금융권 최초로 공식 후원하게 돼 매우 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 책임 있는 기업시민으로서 UN 지속가능개발목표 달성에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



