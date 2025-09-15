본문 바로가기
[포토] 대주주 기준 50억 유지, 코스피 3400선 돌파

강진형기자

입력2025.09.15 09:56

[포토] 대주주 기준 50억 유지, 코스피 3400선 돌파
연일 사상 최고치를 기록하고 있는 코스피 지수가 사상 처음으로 3400선을 돌파한 15일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

