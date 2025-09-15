더핑크퐁컴퍼니, '핑구' 국내 독점 배급

150개국 방영 명작…IPTV·OTT서 공개
더핑크퐁컴퍼니는 인기 애니메이션 '핑구(Pingu)'를 국내에서 독점 배급한다고 15일 밝혔다.
1986년 스위스에서 제작된 핑구는 남극에 사는 펭귄 가족의 일상을 아날로그 스톱모션으로 담은 작품이다. 가족적 주제와 시대를 초월한 유머로 약 150개국에서 방영됐다.
더핑크퐁컴퍼니는 ▲핑구 클래식 ▲핑구 인 더 시티 ▲핑구 스페셜 단편(웨딩파티 대소동) 등 총 아홉 시리즈, 209편을 선보인다. 19일부터 매주 금요일에 KT 지니TV, LG U+, Btv 등 IPTV와 웨이브, 티빙, 왓챠, 라프텔 등 OTT를 통해 순차 공개한다.
앞서 더핑크퐁컴퍼니는 '바비', '핫휠' 등 세계적 IP를 보유한 마텔(Mattel)과 파트너십을 체결했다. 공동 마케팅을 통해 핑구를 글로벌 엔터테인먼트 브랜드로 확장할 계획이다.
알렉스 갓프리 마텔 글로벌 콘텐츠 배급 담당 부사장은 "핑구의 모험을 한국의 젊은 세대와 가족에게 선보이게 돼 뜻깊다"며 "이번 사업은 글로벌 가치 확산의 중요한 이정표가 될 것"이라고 말했다.
