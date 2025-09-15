중기부, '팁스' 운영사 신규 모집

30개사 내외 모집

비수도권 소재 투자사에 최대 가점

중소벤처기업부는 창업기획자, 초기전문 벤처캐피털(VC) 등 투자·보육 역량을 갖춘 투자사를 대상으로 팁스(TIPS) 운영사를 모집한다고 15일 밝혔다.

팁스는 민간의 운영사가 보유한 전문성과 역량을 활용해 창업기업을 선별하고 투자하면, 정부가 연구개발(R&D)과 창업사업화 자금 등을 연계 지원하는 민관 협력형 창업지원 체계이다.

지금까지 3700여개의 창업기업이 참여해 17조원 이상의 후속 투자를 유치하는 등 성과를 거두며 대표 창업지원 프로그램으로 자리매김했다.

특히 새정부 경제성장전략에서 팁스를 통한 유망 기업 발굴을 주요 과제로 제시함에 따라 팁스 프로그램 강화 첫 단계로 유망 기업을 발굴·추천할 운영사를 대폭 늘리기로 했다.

현재 120개 운영사가 활동하고 있으며, 이번 공고를 통해 30개사 내외의 운영사를 추가 모집할 계획이다. 이번 모집에선 지역 창업생태계 활성화를 위해 비수도권에 소재한 투자사에 최대 가점을 부여한다. 또 전·후방 사업과의 연계 강화를 위해 프리팁스 추천 실적이 우수한 투자사 및 스케일업 팁스 운영사에 가점을 부여한다.

운영사에 대한 성과 관리 강화를 위해 이번에 선발된 운영사는 우선 예비형 운영사로 지정하고, 2년간의 평가를 거쳐 일반형 운영사로 전환할 계획이다.

조경원 중기부 창업정책관은 "팁스가 성공한 프로그램이라는 평가를 받을 수 있었던 이유는 역량 있는 운영사의 적극적인 참여 덕분이었다"며 "우수한 투자사가 팁스 운영사로 유입돼 유망 기술창업기업을 적극적으로 발굴하고 더 많은 성장 기회를 제공해 창업 생태계가 활성화될 수 있기를 기대한다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



