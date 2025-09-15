본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

와디즈, FW 시즌 프리오더로 패션 시장 공략

최호경기자

입력2025.09.15 09:24

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'퀄리티 중심 소비' 수요 나타나

와디즈는 FW 시즌을 앞두고 진행한 패션 프리오더 전략에서 의미 있는 성과를 거뒀다고 15일 밝혔다.


와디즈에 따르면, 지난달 21일부터 이달 3일까지 선보인 '채움의 시작' 기획전에서 패션 프로젝트의 1인당 평균 펀딩 금액은 패션 커머스의 평균 객단가 대비 3배가 넘는 33만원으로 집계됐다.

와디즈는 FW 시즌을 앞두고 진행한 패션 프리오더 전략에서 의미 있는 성과를 거뒀다고 15일 밝혔다. 와디즈

와디즈는 FW 시즌을 앞두고 진행한 패션 프리오더 전략에서 의미 있는 성과를 거뒀다고 15일 밝혔다. 와디즈

AD
원본보기 아이콘

펀딩 금액 기준으로는 ▲의류(23%) ▲가방(21%) ▲럭셔리(20%) 순으로 집계돼, 전통적인 인기 품목과 함께 고급 브랜드 아이템에 대한 수요도 나타났다. 와디즈는 와디즈 패션의 최대 장점으로 브랜드 인지도와 무관한 제품과 소재의 퀄리티를 꼽았다.

이번 기획전에서는 다양한 패션 브랜드들이 프리오더 흥행을 기록했다. 메이커 '비쥬얼쇼크'는 2025 A/W 시즌 정식 입고 전인 '비비안웨스트우드 머플러'를 와디즈에서 단독 예약 구매로 최초 공개해 하루 만에 1억을 돌파했다. 블루게이트, 하이퍼리트, 더 레무 등이 내놓은 제품들도 수천만원의 거래액을 달성했다.


와디즈 관계자는 "이번 역시즌 기획전을 통해 신규 패션 메이커들이 주목받을 수 있는 기회가 됐다"며 "앞으로도 FW 시즌을 시작으로 더 많은 브랜드가 와디즈를 통해 서포터들과 만날 수 있기를 기대한다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"김 대리, 점심 시킬 때 A4용지도 부탁해"…사무실 근처 '깜짝' 달라진 이마트[AZ가 간다] "김 대리, 점심 시킬 때 A4용지도 부탁해"…사무실... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

커크 사망 비하·조롱했다가 해고·징계…"분열·증오의 민낯"

테이블 두 개 놓고 '한 그릇 43만원'…"내 국수는 특별해" 식당 주인 논란

전한길 "나도 언제 죽을지 몰라…150만원 방탄복 구입"

제명된 조국혁신당 전 대변인 "성희롱·성추행 없었다"

미용실 대신 다이소 간다…"커트 한번에2만원" 미용료 부담에 '셀프' 확산

'갓성비' 이마트 상품 1시간 배달 "OK"…'쓱' 손잡은 퀵커머스

양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

새로운 이슈 보기