속초, 설악산 품은 책 축제 ‘설악산 책방’ 20일 개막

이종구기자

입력2025.09.14 09:19

속초문화관광재단, 설악산 탐방안내소 일원서
아름다운 자연에서 즐기는 독서 문화 행사

강원도 속초문화관광재단(이사장 이병선)은 오는 20일부터 21일까지 이틀간 설악산 탐방안내소 일원에서 '설악산 책방'을 개최한다고 14일 밝혔다. 본 행사는 강원문화재단 '2025 기초재단 협력사업 스타트업'에 3년 연속 선정된 사업의 일환이다.

설악산책방 홍보 포스터. 속초시 제공

설악산책방 홍보 포스터. 속초시 제공

'설악산 책방'은 지역 도서관, 독서모임, 서점 등이 참여하는 독서문화 예술교육 네트워크 '설악북클럽'이 주관해 독서문화 확산과 시민 인식 변화를 도모하는 프로그램이다. 올해는 설악산국립공원사무소와 협력해 '설악산 자연탐사'를 비롯한 자연 친화형 프로그램을 운영, 속초만의 특별한 장소성과 의미를 더한다.


행사장에는 야외 독서공간과 체험 부스가 마련되며, 시민과 지역 작가가 함께하는 다양한 프로그램이 운영된다. ▲어린이책 읽는 모임(어책모) '책수레' ▲지역작가 소개 및 책 나눔회 ▲아나바다 책 장터 ▲동화작가 신정민 초청 강연 ▲가을 낭독회 ▲책이랑 놀자(설악산국립공원사무소·속초교육문화관·속초교육도서관·어책모 협력 교육) ▲원화 및 시화 전시 등이 방문객들에게 다채로운 경험과 즐거운 추억을 선사한다.

또한 속초문화관광재단 문화버스킹 사업과 연계한 '설악산 책방 버스킹 공연', 국립공원사무소가 마련한 '국악앙상블 공연'이 이틀간 열린다.


재단 관계자는 "설악산 책방은 속초의 자연과 문화, 독서가 결합한 새로운 형태의 문화예술교육 프로그램"이라며 "시민과 관광객이 함께 책과 문화를 즐기고 지역 독서문화가 한 단계 성장하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.


행사에 관한 자세한 내용은 속초문화관광재단 누리집과 공식 SNS에서 확인할 수 있으며, 문의는 문화사업팀으로 하면 된다.




속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
