심청보 칠곡군의회 의원, '칠곡군 인사청문회 조례안' 대표발의

심청보 경북 칠곡군의회 의원이 제312회 칠곡군의회 임시회 제2차 본회의에서 칠곡군 산하 공공기관장 임용의 투명성과 공정성을 높이기 위해 「칠곡군 인사청문회 조례안」을 대표 발의해 원안 가결 통과가 됐다.

이 조례안은 '칠곡군 설립 공단의 이사장(또는 공사의 사장)' 및 '칠곡군 출자·출연기관의 기관장' 임용과 관련해 의회의 인사청문회 운영 전반을 담고 있다.

주요 내용은 ▲인사청문 대상자의 범위 ▲인사청문특별위원회 구성 및 활동 ▲인사청문회 운영 방법 ▲인사청문의 공개 및 공정성·효율성 방안 등이다.

심청보 의원은 "지방자치단체의 공직 인사는 군민의 삶에 직접적인 영향을 미치는 중요한 사안"이라며 "투명하고 공정한 인사 검증 절차를 제도화해 군민의 신뢰를 높이고 책임 있는 행정을 실현하겠다"고 밝혔다.





