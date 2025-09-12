콜로세움에서 듣는 한국어… 아시아 최초 오디오 가이드 추가

5개 국어 서비스… 아시아 언어 최초

이탈리아 로마의 대표 유적지인 콜로세움 공식 안내 애플리케이션(앱)에 한국어 오디오 가이드가 추가됐다.

12일 외교부에 따르면 이달부터 콜로세움 공식 앱에선 한국어 서비스가 제공되고 있다. 한국어 서비스는 이탈리아어, 영어, 스페인어, 우크라이나어에 이어 5번째이며, 아시아 언어로는 최초다. 이 서비스는 관람객이 유물 근처로 다가가면 관련한 설명이 자동으로 재생되는 방식으로 이뤄진다. 해당 앱은 구글 플레이스토어 한국 계정과 애플 앱스토어에서 다운로드할 수 있다.

외교부 "한국인 편의 대폭 제고될 것 기대"

외교부는 "콜로세움의 오디오 가이드가 과거 유료로 제공했던 기기 대여 서비스에서 앱 형태의 서비스로 전환되는 추세에 따라 콜로세움 측과 적극적인 협의를 통해 한국어를 콜로세움 공식 오디오 가이드 앱에 추가했다"고 밝혔다. 그러면서 "콜로세움 관람 시 한국인의 편의가 대폭 개선될 것으로 기대된다"며 "관광객들이 로마와 콜로세움의 역사, 구조, 특징 등을 보다 입체적으로 이해하는 데 큰 도움이 될 것으로 예상된다"고 설명했다. 또 외교부는 "앞으로도 국가 이미지 제고를 위해 한국인 관광객이 많이 방문하는 해외 주요 관광지 및 유적지를 중심으로 한국어 오디오 가이드 보급 확대를 위해 노력할 것"이라고 덧붙였다.

콜로세움은 로마 권력과 문화를 드러내는 대표적인 상징물이다. 이는 약 2000년 전 네로 황제의 거대한 황금궁전을 헐고 그 자리에 세워진 원형 경기장으로, 연간 1200만명 이상의 관광객이 방문하는 로마의 대표 관광지다. 콜로세움은 러셀 크로 주연의 영화 '글래디에이터(2000)'에서 검투사 결투 장소로 등장한 것으로도 유명하다.





