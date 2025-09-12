태백시, 7월 관광객 증가율 강원도 1위…전년比 20.7% ↑

전년比 20.7%·전월比 47.6% 껑충

'열대야 없는 고원도시' 이미지

한강·낙동강 발원지 축제 흥행 견인

강원도 태백시(시장 이상호)는 지난 7월 태백시 관광객 증가율이 강원특별자치도 내 1위를 기록했다고 12일 밝혔다.

지난 7월 태백시 관광객 증가율이 강원특별자치도 내 1위를 기록했다. 태백시 제공 AD 원본보기 아이콘

강원특별자치도와 강원관광재단 관광빅데이터 분셕에 따르면, 2025년 7월 태백 방문객은 전년 동월 대비 20.7%, 전월 대비 47.6% 증가한 것으로 나타났다.

이번 증가세는 전국적인 폭염 속에서도 '열대야 없는 고원도시'로 알려진 태백의 기후적 장점과 제10회 한강·낙동강 발원지 축제 흥행이 맞물린 결과로 분석된다. 언론·SNS를 통한 '시원한 여름 휴양지' 이미지 확산도 방문 증가에 기여한 것으로 보인다.

지난 7월 태백시 관광객 증가율이 강원특별자치도 내 1위를 기록했다. 태백시 제공 원본보기 아이콘

또한 태백시는 축제 기간 운탄고도1330 트레일, 별빛 요가, 태백 in 발원지 백패킹 등 체험형 프로그램을 확대 운영하여 체류형 관광 수요를 창출한 것으로 평가하고 있다.

태백시 관계자는 "혹서기에도 쾌적한 기후와 접근성, 다양한 체험 콘텐츠가 어우러지며 '여름=태백' 이미지를 확산하고 있다"며 "가을·겨울 시즌에도 방문객이 이어질 수 있도록 사계절 맞춤형 관광 콘텐츠를 확대하겠다"고 말했다.





태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>