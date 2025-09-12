본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

부산 기장군, 대중교통 소외지역 해소 버스 57번 노선 증차

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.12 15:57

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

기장군(군수 정종복)은 대중교통 소외지역 주민들의 이동 편의를 높이기 위해 오는 16일부터 '기장군버스 57번 노선'을 증차 운행한다고 12일 전했다.


이번 증차는 정관읍 주민들의 교통 불편을 해소하고 안정적인 대중교통 서비스를 제공하기 위한 조치다. 군은 국비와 군비를 포함해 총 8억원을 투입, 차량 1대를 추가 배치했다.

'57번 노선'은 좌천역을 기점으로 예림마을과 정관읍행정복지센터 등을 거쳐 월평·병산으로 연결된다. 증차 이후 운행 횟수가 늘어나 하루 평균 이용객은 기존 270명에서 약 360명으로 증가할 전망이다.


정종복 기장군수는 "이번 증차로 주민들의 대중교통 이용 편의가 한층 향상되길 기대한다"며 "주민 의견을 적극 반영해 교통 여건을 지속적으로 개선해 나가겠다"고 말했다.


기장군버스는 지난 2019년 농림축산식품부 '농촌형 교통모델사업'으로 도입된 주민 밀착형 대중교통 서비스다. 현재 3개 노선에서 총 7대가 운행 중이며, 지금까지 누적 이용객은 약 56만5000명에 달한다. 대중교통 취약지 주민들의 이동권 보장에 기여하며 꾸준히 이용객이 늘고 있다.

'57번 기장군버스'가 동해선 좌천역에서 주민들을 기다리고 있다.

'57번 기장군버스'가 동해선 좌천역에서 주민들을 기다리고 있다.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"하루 세 잔만 마셔도 혈당·체중·염증 잡는다"…'천연 위고비' 정체는? "하루 세 잔만 마셔도 혈당·체중·염증 잡는다"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"언제 들어오나요?"…2시간 만에 완판된 김희선 와인

"돈 벌려고 돈 쓴다"…사교육비 연 455만원 쓰는 취준생들

"0세 영아도 월세 받는 건물주"…미성년자 3313명 임대소득 594억 '역대 최대'

"창문 내리고 빤히…" 고속道 가면남 정체는 '외국인 교사'

삼계탕 30인분 예약 '노쇼'…식당 사장님의 아름다운 대처

"내 미모의 비결은 한국"…한 달 동안 뭘 하길래?

올해 신종사기범죄 9568건…절반도 못 잡았다

새로운 이슈 보기