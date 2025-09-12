부산 기장군, 대중교통 소외지역 해소 버스 57번 노선 증차

기장군(군수 정종복)은 대중교통 소외지역 주민들의 이동 편의를 높이기 위해 오는 16일부터 '기장군버스 57번 노선'을 증차 운행한다고 12일 전했다.

이번 증차는 정관읍 주민들의 교통 불편을 해소하고 안정적인 대중교통 서비스를 제공하기 위한 조치다. 군은 국비와 군비를 포함해 총 8억원을 투입, 차량 1대를 추가 배치했다.

'57번 노선'은 좌천역을 기점으로 예림마을과 정관읍행정복지센터 등을 거쳐 월평·병산으로 연결된다. 증차 이후 운행 횟수가 늘어나 하루 평균 이용객은 기존 270명에서 약 360명으로 증가할 전망이다.

정종복 기장군수는 "이번 증차로 주민들의 대중교통 이용 편의가 한층 향상되길 기대한다"며 "주민 의견을 적극 반영해 교통 여건을 지속적으로 개선해 나가겠다"고 말했다.

기장군버스는 지난 2019년 농림축산식품부 '농촌형 교통모델사업'으로 도입된 주민 밀착형 대중교통 서비스다. 현재 3개 노선에서 총 7대가 운행 중이며, 지금까지 누적 이용객은 약 56만5000명에 달한다. 대중교통 취약지 주민들의 이동권 보장에 기여하며 꾸준히 이용객이 늘고 있다.

