본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

동의과학대 응급구조과, 졸업예정자 대상 KALS-Provider 과정 운영

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.12 15:27

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전문 소생술 실습… 국가시험 대비·현장 대응 역량 강화

동의과학대학교(총장 김영도) 응급구조과는 졸업 예정자 38명을 대상으로 지난 8월 30일부터 31일까지 KALS-Provider(Korean Advanced Life Support, 한국형 전문소생술) 과정을 운영했다.

동의과학대 응급구조과가 졸업예정자 대상 KALS-Provider 과정을 운영하고 있다. 동의과학대 제공

동의과학대 응급구조과가 졸업예정자 대상 KALS-Provider 과정을 운영하고 있다. 동의과학대 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 과정은 1급 응급구조사 국가시험 준비와 취업 역량 강화를 위해 마련됐다.


교육 참가자들은 이론 강의와 함께 심장정지 환자의 CPR, 자동심장충격기(AED) 사용, 약물 투여·전문기도술기 등 다양한 실습을 통해 실제 응급상황에 대응할 수 있는 실무 능력을 키웠다.

KALS-Provider 과정은 대한심폐소생협회(KACPR)가 인증하는 전문 소생술 교육 프로그램이다.


▲심장정지 환자 CPR·제세동 ▲심장정지 약물·전문기도술 적용 ▲심정지 회복 환자의 치료 등 심혈관 응급상황에 특화된 대응 능력을 중점적으로 다룬다. 또 병원 전·후 단계의 연계를 강화하고 실습 중심으로 운영되는 것이 특징이다.


교육에 참여한 신지혜 학생은 "이번 과정을 통해 응급상황에 신속하고 정확하게 대처할 수 있는 자신감을 얻었다"며 "졸업 후 현장에서 책임감 있는 응급구조사가 되겠다"고 소감을 말했다.

이슬기 동의과학대 응급구조과 교수는 "학생들이 실제 상황에서도 침착하게 대응할 수 있도록 실습 위주의 교육을 강화하고 있다"며 "앞으로도 유관기관과 협력해 실무 역량을 높이는 교육 기회를 확대해 나갈 것"이라고 말했다.


동의과학대학교 응급구조과는 현장 중심의 다양한 교육 프로그램을 통해 전문 응급의료 인력을 양성하고 있으며, 지역사회 의료 안전망 강화에도 기여하고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"하루 세 잔만 마셔도 혈당·체중·염증 잡는다"…'천연 위고비' 정체는? "하루 세 잔만 마셔도 혈당·체중·염증 잡는다"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"하루 세 잔만 마셔도 혈당·체중 잡는다"…'천연 위고비' 정체는?

'불붙은 다이너마이트' 물어뜯은 반려견…목소리 잃었지만 가족 구해

"창문 내리고 빤히…" 고속道 가면남 정체는 '외국인 교사'

삼계탕 30인분 예약 '노쇼'…식당 사장님의 아름다운 대처

"한국 안 갈래" 구금 한국인 중 美 잔류 택한 1명…그 이유는

"내 미모의 비결은 한국"…한 달 동안 뭘 하길래?

올해 신종사기범죄 9568건…절반도 못 잡았다

새로운 이슈 보기