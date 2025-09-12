안형주 광주 서구의원 "건강가정 위한 부모학습 지원해야"

교육환경 개선·가정공동체 형성 기여

광주시 서구의회 안형주 의원(상무2동, 서창동, 금호1·2동)이 제333회 임시회에서 발의한 '광주시 서구 건강가정을 위한 부모학습 지원 조례'를 통해 가정 내에서의 교육 환경을 개선하고 건강한 가정 공동체 형성에 기여할 것으로 기대된다.

이번 조례안은 ▲부모학습 기본원칙 ▲부모학습 내용 ▲부모학습 기반구축 및 활성화를 위한 교류 협력 등을 주요 내용으로 하고 있다.

안 의원은 "자녀의 올바른 성장은 건강한 가정에서부터 시작된다는 신념으로, 부모님들이 책임감 있고 행복하게 육아에 임할 수 있도록 지원하는 조례를 발의했다"며 "이 조례를 통해 서구의 모든 가정이 필요한 양육 지식과 정보를 얻고 자녀와 건강한 관계를 형성해 모두가 행복한 서구가 되기를 기대한다"고 말했다.





