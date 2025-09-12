파주시민축구단, 전문가 자문단 출범…프로화 준비 본격화

경기 파주시는 11일 파주시청 대회의실에서 '파주시민축구단 프로리그 진출 추진 자문단 회의'를 열고 프로구단 전환을 위한 본격적인 준비에 들어갔다.

이번 회의에는 전직 프로축구단 관계자, 스포츠 학계 교수, 유소년 선수 육성 전문가, 법률 전문가, 언론 관계자 등 10여 명의 자문단 위원과 파주시 관계자들이 참석해 프로구단 추진 준비 상황을 공유하고, 축구단 운영 방식과 조직 운영 방향, 유소년 시스템 구축 등 핵심 현안을 논의했다.

김태훈 문화교육국장은 "자문단 출범은 파주시민축구단의 케이(K)리그2 승격을 위한 중요한 첫걸음"이라며 "전문성과 공정성을 갖춘 검증 과정을 통해 프로구단다운 운영 모델을 만들어 가겠다"라고 말했다.

이어 "축구단 운영 철학 마련, 사무국 구성, 유소년 시스템 운영, 파주 축구국가대표훈련원(NFC) 활용 방안 등 다양한 주제가 다뤄졌다"며 "시는 자문단 의견을 충분히 반영해 실현 가능성을 검토하고, 시민 여러분과 소통하며 준비해 나가겠다"고 밝혔다.

이번 회의에서는 ▲지속가능한 축구단 운영 모델 확립 ▲시민구단으로서의 프로축구단 흥행 전략 ▲유소년 시스템 운영 계획 등이 주요 안건으로 제시됐다.

앞으로도 파주시는 분기별로 정례 회의와 수시 회의를 열어 자문단 의견을 지속적으로 구단 운영에 반영할 계획이다.





