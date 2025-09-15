본문 바로가기
[인사]한국디자인진흥원

최호경기자

입력2025.09.15 07:00

◆팀장급

▶전략경영본부 경영지원실 인사노무팀장 안나영

▶전략경영본부 경영지원실 재무회계팀장 신경민

▶전략경영본부 성과홍보실 경영평가팀장 유동석

▶혁신성장본부 서비스디자인실 안전디자인팀장 박민영





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

