◆팀장급
▶전략경영본부 경영지원실 인사노무팀장 안나영
▶전략경영본부 경영지원실 재무회계팀장 신경민
▶전략경영본부 성과홍보실 경영평가팀장 유동석
▶혁신성장본부 서비스디자인실 안전디자인팀장 박민영
최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
[인사]한국디자인진흥원
2025년 09월 15일(월)
