저금리 훈풍 타고…바이오·헬스케어 반등 신호탄

미국 금리 인하 가능성이 높아지면서 바이오·헬스케어 업종이 대표적인 수혜주로 주목받고 있다. 자금 조달 부담이 큰 산업 특성상 저금리는 곧 기업 가치 개선으로 이어질 수 있어 투자심리가 회복되는 모습이다.

국내 주요 헬스케어 지수와 관련 ETF들도 이달 들어 4~7% 상승하며 증시 내 강세를 보이고 있다. 정부 주도의 육성 정책과 규제 완화 기대, 의약품 관세 이슈 완화 전망까지 맞물리면서 업종 전반의 성장 모멘텀이 강화되고 있다는 평가다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 21년 연속 시장 점유율 1위, 16년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,700 전일대비 1,300 등락률 +1.72% 거래량 7,106,739 전일가 75,400 2025.09.15 09:22 기준 관련기사 '외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승코스피, 사흘 연속 신고점…3395.54 마감중소형 증권사 잇단 흑자 전환…업종 전반 투자심리 회복 전 종목 시세 보기 close , SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 329,500 전일대비 1,000 등락률 +0.30% 거래량 1,326,930 전일가 328,500 2025.09.15 09:22 기준 관련기사 '외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승[클릭 e종목]"SK하이닉스, 디램·낸드 업황 청신호"코스피, 사흘 연속 신고점…3395.54 마감 전 종목 시세 보기 close , 농심 농심 004370 | 코스피 증권정보 현재가 515,000 전일대비 7,000 등락률 -1.34% 거래량 74,092 전일가 522,000 2025.09.15 09:22 기준 관련기사 [특징주] '케데헌' 힘입어 농심도 '면디비아' 노리나…52주 신고가농심, '츄파춥스 사워 젤리' 누적 판매 800만봉 돌파사조그룹, 공시 첫해부터 '상생 낙제점'…하청업체 대금 절반만 현금 결제 전 종목 시세 보기 close , 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 59,400 전일대비 1,600 등락률 -2.62% 거래량 1,625,642 전일가 61,000 2025.09.15 09:22 기준 관련기사 '외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승중소형 증권사 잇단 흑자 전환…업종 전반 투자심리 회복미국 금리 인하 기대감에 바이오·헬스케어 랠리 시동 전 종목 시세 보기 close , 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 110,700 전일대비 2,500 등락률 -2.21% 거래량 569,076 전일가 113,200 2025.09.15 09:22 기준 관련기사 '외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승HD현대重 노조 전면 파업 돌입했지만…참여율 '한자릿수'에 동력 약화미국 금리 인하 기대감에 바이오·헬스케어 랠리 시동 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>