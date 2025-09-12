수원시, 올 하반기 7개 공공기관 31명 통합 채용

경기 수원시가 올해 하반기 7개 시 산하 공공기관 통합채용을 통해 31명을 선발한다.

수원시는 이달 26일부터 다음 달 2일까지 공공기관 통합채용 홈페이지(https://suwon.saramin.co.kr)에서 기관별로 원서를 접수한다고 12일 밝혔다.

채용 인원은 ▲수원도시공사 9명 ▲수원시정연구원 1명 ▲수원도시재단 5명 ▲수원문화재단 6명 ▲수원시청소년청년재단 8명 ▲수원FC 1명 ▲수원시지역사회보장협의체 1명 등이다.

수원시의 올 하반기 7개 공공기관 통합채용 안내 AD 원본보기 아이콘

채용 직렬, 시험 과목 등은 통합채용 홈페이지에서 확인할 수 있다. 지원자는 1개 기관, 1개 분야만 지원할 수 있다.

필기 시험은 오는 11월1일 진행되며 공통과목은 NCS(국가직무능력표준)이고, 기관별로 전문 과목이 있다.

필기시험 합격자 발표는 11월12일 오후 2시다. 합격자는 같은 달 12~14일 온라인 인성 검사를 해야 한다.

수원시는 11~12월 기관별로 서류·면접 전형을 한 뒤 합격자를 발표한다.

수원시는 공공기관 직원 채용의 투명성과 공정성을 높이기 위해 2020년 상반기부터 공공기관 통합채용을 하고 있다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>