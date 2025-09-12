본문 바로가기
신라대 경찰행정학과-에스엠코리아컴퍼니, 공공안전·경비 분야 협력 맞손

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.12 08:54

현장 중심 인재양성·우수 인재 확보… 산학협력 시너지 기대

신라대학교(총장 허남식) 경찰행정학과가 '에스엠코리아컴퍼니'와 공공안전·경비 분야 발전을 위한 업무협약을 체결했다.

신라대 경찰행정학과가 에스엠코리아와 공공안전·경비 분야 상호 협력 협약을 맺고 있다. 신라대 제공

신라대 경찰행정학과가 에스엠코리아와 공공안전·경비 분야 상호 협력 협약을 맺고 있다. 신라대 제공

지난 5일 열린 협약식에는 신라대 경찰행정학과 조민상 학과장과 에스엠코리아 문성민 대표, 김동철 본부장이 참석했다. 두 기관은 ▲공공안전·시설안전 확보와 경비 분야 산학협력 자문 ▲학술·정보·인력·교육·시설 교류 강화 등을 통해 상호 협력키로 했다.


이번 협약으로 신라대 경찰행정학과 학생들은 현장 중심의 실무 교육 기회를 확보하고, 에스엠코리아는 우수 인재를 선점할 수 있는 기반을 마련했다. 학문과 산업이 결합해 시너지 효과를 내는 모범적 협력 모델이 될 것으로 기대된다.

조민상 학과장은 "이번 협약은 상호 신뢰를 바탕으로 공공안전·경비 분야 발전을 함께 이끌어가기 위한 것"이라며 "현장 전문가와 학계가 힘을 모아 실질적인 인재양성 모델을 구축하고 사회 안전망 강화에도 기여하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
