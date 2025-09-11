영주역, EMU 차량정비시설 설치 확정… 중부권 철도 정비 거점 도약

경북 영주시는 영주역이 한국철도공사(코레일) EMU(전동차) 차량정비시설 설치지로 확정됐다고 11일 전했다.

코레일은 2025년부터 2028년까지 총 755억원을 투입해 정비고 개량, 차륜전삭고 확장, 차체세척장치 신설 등을 추진할 예정이다.

사업이 완료되면 중앙선·영동선·경북선을 운행하는 열차가 영주차량사업소에서 정비를 받게 된다.

이번 시설 유치로 약 80명의 상주 인력이 근무하게 되며 협력업체와 부품업체 유치도 이어져 영주가 중부권 최대 철도 정비 허브 도시로 성장할 것으로 기대된다.

그동안 영주시는 EMU 차량정비시설 유치를 위해 관계 기관과 긴밀히 협의하고 후보지 타당성 검토와 부지 여건 설명 등 다각적인 노력을 기울여 왔다. 이러한 지속적인 노력 끝에 이번 성과를 거두게 됐다.

차량정비기지는 철도 운행에 반드시 필요한 핵심 기반시설로, 이번 유치를 통해 영주는 동서횡단철도를 비롯한 국가 철도망 확충 사업에서 거점 도시로서의 위상을 더욱 확고히 할 전망이다.

임종득 국회의원은 "EMU 차량정비시설 유치는 영주뿐 아니라 중부 내륙권 발전을 견인할 국가적 사업"이라며 "동서횡단철도 등 국가철도망 사업이 차질 없이 추진되도록 국회 차원에서 적극 지원하겠다"고 말했다.

유정근 영주시장 권한대행은 "이번 유치는 영주가 명실상부한 중부권 열차 정비 거점으로 도약하는 전환점"이라며 "앞으로 신규 철도망 확충과 철도산업 전반의 사업 유치에서도 영주가 중심이 될 수 있도록 행정 역량을 집중하겠다"고 전했다.

