오월 단체 "노재헌 주중대사 내정은 민주주의 모독"

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.09.11 16:30

지난해 5월 2일 오후 광주 남구 양림동 오월어머니집에서 노태우 전 대통령의 아들 노재헌 동아시아문화센터 원장이 어머니집 관계자와 대화하고 있다. 연합뉴스

지난해 5월 2일 오후 광주 남구 양림동 오월어머니집에서 노태우 전 대통령의 아들 노재헌 동아시아문화센터 원장이 어머니집 관계자와 대화하고 있다. 연합뉴스

오월 단체가 고(故) 노태우 전 대통령 장남 노재헌 씨의 주중대사 내정을 두고 "민주주의를 지켜온 국민을 모독하는 행위"라고 규탄했다.


5·18 공법 3단체(유족회·부상자회·공로자회)와 5·18기념재단은 11일 성명을 내고 "최근 정부의 주중대사 내정에 대해 강력히 규탄한다"며 "학살 책임자의 직계 가족을 외교 요직에 임명하는 것은 5·18 희생자와 유족은 물론 민주주의를 지켜온 국민 전체를 모독하는 행위다"며 이같이 밝혔다.

단체는 "5·18민주화운동은 국가폭력에 맞서 피로 지켜낸 대한민국 민주주의의 뿌리이며, 수많은 희생 위에 세워진 오늘의 민주정부는 그 정신 위에 서 있다"며 "국민은 민주주의를 위해 오랜 세월 헌신해 왔으며, 그 신뢰 속에 현 정부 또한 탄생했다. 그러나 이번 인사는 국민적 열망을 저버린 배신이며, 역사의 아픔을 다시 짓밟는 폭거와 다름없다"고 지적했다.


아울러 "정부는 이번 임명계획을 즉각 철회하라"며 "국민 앞에 진심 어린 사과를 하고, 5·18정신과 민주주의 가치를 존중할 것을 약속해야 한다"고 덧붙였다.


한편, 이재명 정부는 첫 주중 대사에 노태우 전 대통령의 아들인 노재헌 씨를 내정, 외교 실무 절차를 진행하는 것으로 알려졌다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
