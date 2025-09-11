엄마·아빠 회사에 가족이 왔네… S-OIL, 가을맞이 임직원 가족 초청행사

S-OIL(대표 안와르 알 히즈아지)이 임직원 가족을 초대해 위로 행사를 진행한다.

S-OIL은 가을을 맞이해 11일부터 12일까지 1박 2일간 임직원 자녀를 초청해 회사를 소개하는 가족 초청 행사를 한다고 알렸다.

S-OIL은 가족친화 경영과 조직문화 개선의 하나로 임직원 가족에게 회사를 소개하고 직접 방문하는 기회를 제공하기 위해 행사를 기획했다. 상반기에는 5월 가정의 달을 맞아 가족 초청행사를 진행해 참석한 이들로부터 큰 박수로 돌려받았다.

이번 행사에 40여명의 임직원 가족이 참여했다. 이들은 본사 사옥과 마곡 산업단지 내 TS&D 센터, 울산 소재 온산 공장을 둘러보고 미래의 성장동력인 샤힌 프로젝트 건설 현장을 방문할 예정이다.

또 임직원 자녀들에게 유익한 학습과 체험활동 시간이 되도록 여의도에 있는 국회와 KBS 견학, '꿈과 진로 찾기' 특강, 서울달 열기구 탑승 등 알차고 즐거운 1박 2일 일정을 진행한다.

S-OIL 관계자는 "가을을 맞아 가족이 함께 회사에 방문해 가족애를 다지는 뜻깊은 시간이 되기를 바란다"며, "임직원들이 회사의 소속감을 느끼고 건강한 조직문화를 정착시킬 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 힘줬다.

