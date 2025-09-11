구윤철, "지방 소비·관광 활성화에 앞장선다"

기재부·임실군·국민연금공단 자매결연

구윤철 부총리 겸 기획재정부장관은 11일 "지역의 발전과 행복이 '함께 행복한 대한민국'이라는 국정 철학의 바탕"이라며 "기획재정부도 지방의 소비 및 관광 활성화를 위해 앞장설 것"이라고 밝혔다.

이날 구 부총리는 임실치즈테마파크 에서 임실군 및 국민연금공단과 상생 자매결연 협약을 체결했다. 이번 협약은 7일 발표한 '지방 살리기 상생 소비 활성화 방안'의 일환으로 상생 소비 기반을 강화하고 지역경제 활성화를 위해 지난달 28일 경북 봉화군에 이어 두 번째로 체결했다. 구 부총리는 기념사에서 "기획재정부와 임실의 자매결연을 통해 상생협력의 좋은 사례가 전국적으로 확산하기를 기대한다"고 말했다.

이날 협약식에는 심민 임실군수, 김관영 전북특별자치도지사, 김태현 국민연금공단 이사장 등이 참석했다. 이번 협약을 계기로 실질적인 상생협력 방안을 추진하고 민생경제 회복과 지방소멸 위기 극복을 위해 다 함께 노력하기로 했다.

협약식 후 구 부총리는 임실의 주요 관광지 중 하나인 임실치즈테마파크를 방문해 우리나라 최초 치즈 생산지로 유명한 임실의 치즈 제조 공정을 관람하고 치즈 만들기 체험을 진행했다. 임실치즈테마파크는 치즈·피자 만들기 등 체험 프로그램을 운영하고 있으며, 임실N치즈축제, 산타 축제 등 다양한 축제를 계절별로 개최하고 있다.

구 부총리는 "이번 협약식 및 현장 방문을 기점으로 임실의 우수한 관광지에 대한 전 국민의 관심이 증가해 더 많은 방문과 소비로 이어질 것을 기대한다"고 말했다. 이어 "추석 연휴 및 APEC 정상회의 계기 국내 관광·소비 촉진 방안 등을 포함한 '추석 민생안정 대책'도 조속히 마련해 최근 소비 회복세가 내수경제 전반을 진작시키는 큰 물결로 이어지도록 노력하겠다"고 했다.





