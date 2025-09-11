한세실업, '넥스트 디자인 스쿨' 2기 개강…글로벌 패션 인재 양성

김익환 한세실업 부회장, 강연자로 나서

"글로벌 인재 양성…K패션 세계화 앞당길 것"

글로벌 패션 ODM((연구·개발·생산) 기업 한세실업은 '넥스트 디자인 스쿨(Next Design School)' 2기 과정을 개강했다고 11일 밝혔다.

넥스트 디자인 스쿨은 지난 3월 한세실업과 홍익대학교가 함께 설립한 글로벌 패션 인재 양성 프로그램이다. 기업의 실무 경험을 갖춘 전문가와 교수진이 강의를 진행한다. 김익환 한세실업 부회장은 넥스트 디자인 스쿨 겸임교수를 맡고 있으며 한세실업 임원들이 강사진으로 나서 제품 개발부터 관리까지 전 과정을 아우르는 실무 교육을 제공한다. 교육 종료 후에는 수강생들이 발표회와 전시회를 통해 학습 성과가 공유된다.

김익환 한세실업 부회장이 지난 9일 홍익대학교 넥스트 디자인 랩에서 2025년도 2학기 첫 강의를 진행하고 있다. 한세실업 제공

김 부회장은 지난 9일 홍익대학교에서 강연자로 나서 ▲글로벌 패션 시장 규모와 소비 트렌드 ▲관세 변동·ESG 규제·지정학적 리스크 등과 연결된 글로벌 생산·납품 환경에서 ODM기업의 전략적 역할 ▲생산지 다변화·기술혁신·원산지 추적(Traceability) 관리 등 대응 전략을 제시했다. 김 부회장은 "글로벌 패션 산업은 무역 정책 변화, 환경 규제, 국제 정세 등 복잡한 변수와 연결되어 있다"며 "패션 ODM 기업도 단순 제조를 넘어 고객사의 비전을 실행하는 전략적 파트너로 진화해야 한다"라고 강조했다.

이어 "글로벌 패션 ODM 산업 성장을 주도하는 K-기업에서 더 많은 차세대 글로벌 인재가 육성되어야 K-패션의 세계화도 앞당길 수 있다"며 "지난 40여년간 축적한 한세실업의 경험과 역량을 바탕으로 미래 패션 산업을 이끌 인재를 적극 양성하겠다"라고 밝혔다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



