본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

전북 완주군, 9월 정기분 재산세 115억 부과

호남취재본부 김우관기자

입력2025.09.11 14:10

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

30일까지 납부…전년 대비 1.7% 증가

전북 완주군이 공시지가 상승 등의 영향으로 전년 대비 2억원(1.7%)이 증가한 115억원, 총 6만 7,000여 건의 2025년 9월 정기분 재산세를 부과했다.

완주군 청사 전경. 완주군 제공

완주군 청사 전경. 완주군 제공

AD
원본보기 아이콘

11일 군에 따르면 9월 정기분 재산세는 과세기준일인 6월 1일 현재 토지와 주택 소유자에게 부과되며, 주택분의 경우 연세액이 20만원을 초과하면 연세액을 반으로 나눠 7월 1차분, 9월 2차분으로 나눠 부과된다.


납부 기한은 오는 30일까지이며, 납부 방법은 고지서가 없어도 은행 무인공과금, 현금인출기(CD/ATM)를 통해 현금카드, 신용카드, 통장으로 간편하게 납부할 수 있다.

또 인터넷 지방세 납부 시스템 위택스, ARS 시스템 가상계좌서비스 등 다양한 방법으로도 납부가 가능하다.


이희찬 군 재정관리과장은 "재산세는 지역발전과 군민 복지 향상을 위한 소중한 재원으로 쓰인다"며 "납부 기한을 넘길 경우 3%의 가산세가 부과되므로 반드시 기한 내에 납부해 달라"고 말했다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[속보]석방 한국인들, 수갑 등 구속없이 평상복으로 버스 탑승 [속보]석방 한국인들, 수갑 등 구속없이 평상복으... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

민감한 세계 MZ들이 추앙하는 '이 음료'먹고 난 뒤 "어지럽다" 속출

中 '드림콘서트' 취소…끝나지 않은 '한한령'

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?" 50년째 사랑받는 국민간식 4총사

청첩장 대신 알림장…결혼식 비용 부담에 '노웨딩'

"0세 영아도 월세 받는 건물주"…미성년자 3313명 임대소득 594억 '역대 최대'

'게임 체인저' AI의 등장위조품 싹 다 잡아낸다

한은 "6·27 대책 이후 과열 진정세…추세적 안정 아직 아냐"

새로운 이슈 보기