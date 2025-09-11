광주시, '시민참여 예산 사업' 시민들이 결정

11~14일 '시민광장 광주 온' 온라인 투표

내년 21개 제안사업…작년 우수사업 선정도

광주시는 오는 14일까지 나흘간 온라인 플랫폼 '시민광장 광주온(ON)'에서 2026년도 시민참여예산 사업 선정 등을 위한 온라인 투표를 진행한다고 11일 밝혔다.

이번 투표 대상은 시민 제안사업 중 ▲보행자 안전을 위한 활주로형 횡단보도 설치 등 교통 분야 4건 ▲조형어린이공원 공간 개선 등 도시재생 분야 8건 ▲복지장애인 삶의 질 통증 클리닉 등 복지 분야 2건 ▲등산숲길 정비사업 등 환경 분야 3건 ▲중외근린공원 운암제 구간철제 난간 설치 문화관광 분야 1건 ▲집수리전문가 양성 일자리 분야 1건 ▲마을교차로 안전강화대책 일반행정 분야 1건 등 총 21건이다.

아울러 지난해 완료한 사업 중 우수사업도 선정한다. 우수사업 후보는 ▲가로수 열매 처리 ▲학원밀집지역, 어린이 보호가드레일 설치 ▲무장애 통학로 조성 ▲최중증장애인 대소변 흡수용품 확대 지원 ▲보행자 안전을 위한 인도 설치 등 5개 사업이다.

투표 참여 시민은 2026년 예산에 반영할 필요사업을 선택하고, 동시에 2024년도 완료사업 중 1건을 우수사업으로 뽑으면 된다. 광주시민이라면 누구나 투표에 참여할 수 있다.

시는 지난 3월 25일~4월 30일 시민 제안 공모를 통해 총 91건(223억원)의 사업을 접수받았다. 이후 사업부서 검토와 참여예산위원회 숙의·심사과정을 거쳐 총 21건(33억원)을 투표 대상으로 확정했다.

최종 사업은 온라인 투표 결과와 시민참여예산위원회 의결, 시의회 예산 심의 등을 거쳐 12월 중순 '시민참여예산 누리집'을 통해 공개된다.

이병철 기획조정실장은 "시민참여예산 투표는 예산 편성 전 과정에 시민 의견을 반영하는 중요한 제도"라며 "시민 여러분의 소중한 참여가 예산의 투명성과 공정성을 높이는 밑거름이 될 것"이라고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



