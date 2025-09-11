[포토] 코스피, 이틀째 신고가 랠리

코스피 지수가 전 거래일 보다 22.07포인트 오른 3336.60으로 장을 시작하며 이틀 연속 사상최고치를 경신한 11일 서울 여의도 한국거래소 전광판에 코스피 지수가 표시돼 있다.







