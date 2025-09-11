전남대, 'K-컬처 인재 양성' 오사카엑스포 참관

전남대학교 문화관광경영학과가 글로벌 K-컬처 인재 양성을 목표로 한 '2025오사카엑스포 참관 및 K-컬처 글로벌 탐방' 프로그램을 개최했다. 전남대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

전남대학교 문화관광경영학과가 글로벌 K-컬처 인재 양성을 목표로 한 '2025오사카엑스포 참관 및 K-컬처 글로벌 탐방' 프로그램을 개최했다고 11일 밝혔다.

전남 RISE 사업의 일환으로 진행된 이번 탐방은 지난 3~6일 3박 4일간 일본 오사카에서 실시됐다. 참여 학생들은 K-컬처의 글로벌 확산 현장을 직접 체험하며 실무 역량을 강화하는 기회를 가졌다.

학생들은 주오사카한국문화원과 한국관광공사 오사카지사를 방문해 K-컬처의 일본 내 확산 현황과 각 기관의 역할을 심층적으로 학습했다. 특히 세계박람회기구(BIE) 등록엑스포인 오사카엑스포를 직접 참관하며 단순한 전시를 넘어 미래 비전 제시와 인류 공동 문제 해결에 기여하는 메가이벤트의 의미를 깊이 이해할 수 있었다.

사업을 총괄한 박효연 교수는 "이번 프로그램은 단순 견학을 넘어 글로벌 관점에서 문화관광 산업의 실무 감각을 기르는 데 중점을 뒀다"며 "학생들이 최신 글로벌 트렌드를 직접 경험하며 미래 문화관광 산업을 선도할 인재로 성장하길 기대한다"고 밝혔다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



