본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

가수 장민호 팬클럽, 수재민 돕기 성금 기부

이경호기자

입력2025.09.11 08:23

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
대한적십자사 홍보대사로도 활동 중인 가수 장민호. 대한적십자사

대한적십자사 홍보대사로도 활동 중인 가수 장민호. 대한적십자사

AD
원본보기 아이콘

대한적십자사(회장 김철수)는 장민호의 공식 팬클럽 '민호특공대'가 집중호우 피해 이재민을 위한 성금 3646만 원을 기부했다고 11일 밝혔다.


이번 성금은 전국 13개 지역 '민호특공대' 회원들이 장민호의 9월 11일 생일과 12일 데뷔 28주년을 기념해 자발적으로 모금했다. 성금은 대한적십자사를 통해 피해가 심각했던 경기·충청·전라·경상 권역에 우선 지원되며, 재해 복구 비용 등 이재민 지원에 활용될 예정이다.

'민호특공대'의 한 관계자는 "갑작스러운 폭우로 삶의 터전을 잃은 이웃들에게 조금이나마 도움이 되고자 장민호 님의 생일과 데뷔 일을 기념하여 기부를 결심했다"며 "가수 장민호와 함께하는 팬클럽으로서 사회에 따뜻한 온기를 전하는 활동을 지속해 나가겠다"고 전했다.


대한적십자사 김철수 회장은 "민호특공대의 따뜻한 나눔이 피해 주민들에게 큰 힘이 될 것"이라며, "대한적십자사는 앞으로도 신속하고 체계적인 구호 활동으로 이재민 지원에 최선을 다하겠다"고 전했다.


'민호특공대'는 지난 4월에도 산불 피해 복구 성금 5156만 원을 기부해 피해 이재민을 지원한 바 있으며, 이번 수해 성금 기부로 또 한 번 의미 있는 나눔을 실천했다. 특히 가수 장민호 또한 대한적십자사 홍보대사로서 재난 구호 및 취약계층 지원을 위해 꾸준히 기부를 이어오고 있으며, 팬클럽과 함께 나눔 문화를 확산하는 데 앞장서고 있다.




이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?"50년째 사랑받는 국민간식 4총사

"내가 제일 슬림"…공기 같은 159만원 아이폰, 손에 든 걸 깜빡할 뻔

사륜 HEV 연비 20㎞/ℓ… 날렵함에 효율 더한 프리우스

李 대통령 '서민 대출 15.9% 잔인' 발언…이준석·한동훈 "포퓰리즘, 신용 근간 무너져"

'尹 파면' 문형배 "대법관 늘리자며 4심제는 모순…사법개혁도 신중해야"

'트럼프 지지' 보수활동가연설 중 암살…트럼프 "애도"

삼부토건 주가조작 '키맨' 이기훈 목포서 검거·압송… 도주 56일만

새로운 이슈 보기