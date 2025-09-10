폴란드, 러 드론 침범에 "'긴급협의' 나토조약 4조 발동 요청"

"밤사이 영공 침범 19건, 드론 4대 격추"

폴란드 정부는 10일 오전(현지시간) 모두 19차례 자국 영공을 침범한 사례가 발생했고 드론 4대가 격추된 걸로 보인다고 밝혔다.

로이터통신에 따르면 도날트 투스크 폴란드 총리는 이날 각료회의를 한 뒤 상당수 드론이 벨라루스 쪽에서 폴란드로 진입했다며 이같이 말했다. 투스크 총리는 북대서양조약기구(NATO·나토)에 조약 제4조 발동을 요청한다고 말했다. 나토조약 4조는 영토 보존, 정치적 독립 또는 안보가 위협받은 동맹국이 긴급 협의를 요청할 수 있다는 내용이다.

투스크 총리는 각료회의에서 나토 동맹국들이 러시아의 대규모 도발에 직면할 가능성이 크다고 말했다. 그러면서 드론 격추에 나토 방공망과 전투기가 투입된 데 대해 "우리 군과 동맹, 절차에 대한 첫 테스트를 통과했다"고 자평했다. 폴란드는 앞서 자국 영공을 침범한 러시아 드론들을 격추했다고 밝혔다. 그러나 폴란드 주재 러시아 대사대리는 격추된 드론이 러시아에서 날아갔다는 증거를 폴란드가 제시하지 않았다고 주장했다.

이와 관련해 러시아의 우방국 벨라루스는 밤사이 드론이 경로를 이탈한 사실을 폴란드와 리투아니아에 통보했다고 주장했다. 파벨 무라베이코 벨라루스군 참모총장은 밤사이 러시아와 우크라이나가 드론 공습을 주고받다가 전자전 장비 때문에 길을 잃은 드론을 자국 공군이 추적했고 일부는 격추했다며 이같이 말했다. 그는 러시아와 우크라이나 중 어느 쪽 드론이 경로를 벗어났는지는 밝히지 않았다.

우크라이나 공군은 밤사이 러시아가 드론 415대를 날렸고 이 가운데 386대를 요격 또는 교란했다고 밝혔다. 러시아 국방부는 우크라이나 드론 122대를 격추했다고 전했다. 폴란드 당국은 격추되거나 추락한 드론 잔해를 수색 중이다. 현지매체 TVP는 영공을 침범한 드론 1대가 우크라이나와 국경에서 250㎞ 넘게 떨어진 폴란드 중부 므니슈쿠프에 추락했다고 보도했다. 이 드론은 이란제 샤헤드 드론을 개량한 러시아 게란2 기종으로, 연료가 고갈돼 추락했다고 TVP는 전했다.

우크라이나 국경과 약 15㎞ 거리에 있는 폴란드 동부 비리키에서는 격추된 드론 잔해가 주거용 건물에 추락해 지붕이 파손됐다.





