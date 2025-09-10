본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

금감원, 롯데카드에 '미성년자 마이데이터 관리소홀' 개선요구

문채석기자

입력2025.09.10 16:55

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

과태료 면제…"관련자 문책 조치"

롯데카드가 미성년자 마이데이터 서비스 가입 과정에서 법정대리인의 동의 여부 확인 절차를 누락해 금융감독원으로부터 개선 요구를 받았다.


금감원, 롯데카드에 '미성년자 마이데이터 관리소홀' 개선요구
AD
원본보기 아이콘

10일 금융감독원에 따르면 금감원은 롯데카드에 본인신용정보관리 전산시스템 운영 업무 관련 개선사항 1건을 통보했다고 지난 8일 공시했다.

개선 사항은 금융회사의 주의 또는 자율적 개선을 요구하는 행정지도 성격의 조치다. 금감원은 과태료를 면제했다.


조치 내용을 보면 롯데카드는 2022년 5월3일부터 2023년 10월19일까지 미성년자가 마이데이터 서비스에 가입할 때 필요한 법정대리인 동의 여부를 확인하는 절차를 빠뜨렸다.


같은 기간 투자 정보 등 법령상 미성년자를 대상으로 수집·제공이 금지된 금융상품 정보를 제공한 것으로 드러났다.

금감원은 롯데카드에 미성년자 신용정보주체 법정대리인 동의 여부 확인 업무 등 관련 전산시스템과 안내 절차를 체계적으로 개선하라고 요구했다.


롯데카드 관계자는 "당시 애플리케이션 신규 신청 및 오픈뱅킹 신청 시 마이데이터 서비스를 신청할 수 있도록 기능을 추가하는 과정에서 담당자 실수로 연령 확인 절차 등이 누락됐다"며 "미성년자 고객을 대상으로 필요한 확인 조치를 이행했고, 해당 직원 문책도 마쳤다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"내가 제일 슬림"…공기 같은 159만원 아이폰, 손에 든 걸 깜빡할 뻔

서울시가 내 건강수명 3년 늘려준다고?

옆자리 승객 불편하다면… 코레일 앱으로 자리 바꾼다

보청기 기능 에어팟…1300㎞ 위성 연결해 오지탐험하는 애플워치

최고 성능 '아이폰 17 시리즈' 공개에도…애플 주가 1.5% 하락

잘나가는 '한국산' 카피…짝퉁 피해 규모 11兆 넘었다

"정품 아닌 거 저도 아는데요?"…마약보다 높은 2000% 수익률 알고 보니④

새로운 이슈 보기