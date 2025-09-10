중기중앙회 임직원, '본부별 릴레이 봉사활동' 전개

노숙인 급식 등 현장 봉사 진행

전통시장 이용 등 소상공인 매출 증대도

중소기업중앙회는 지역사회 상생 및 경제 활성화를 위해 지난달 26일부터 4주간 '본부별 릴레이 봉사활동'을 진행한다고 10일 밝혔다.

이번 봉사활동에는 중앙회 전체 9개 본부와 전국 15개 지역본부 임직원 등 총 420명이 참여한다.

본부 임직원들은 ▲서울역 쪽방촌 소화기 안전 점검 ▲거동이 불편한 어르신 가정 청소 ▲발달장애인과 함께하는 텃밭 가꾸기 ▲노숙인 무료급식 봉사 등 우리 사회 취약계층을 직접 찾아 다양한 봉사활동을 하고 있다. 15개 지역본부에서는 각 지역 전통시장에서 물품을 구매해 복지기관에 기부하는 방식의 나눔 활동으로 참여한다.

이번 봉사활동은 단순 일회성 봉사를 넘어 지역경제와 민생현장을 살리는 상생 프로그램으로 기획됐다. 봉사활동 후 임직원들이 전통시장이나 인근 식당을 이용해 소통의 시간을 가짐으로써, 조직 차원의 임직원 소통 활동을 정부의 민생경제 회복 캠페인과 연계했다.

김기문 중기중앙회 회장은 "이번 봉사활동이 단순한 나눔을 넘어 민생경제 회복의 밑거름이 되길 바란다"고 했다.





