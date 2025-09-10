본문 바로가기
광주시교육청, 중학교 학교군·중학구 일부 개정 고시

호남취재본부 송보현기자

입력2025.09.10 16:56

광주시교육청이 2026학년도부터 적용될 중학교 학교군·중학구 개정 사항을 확정했다.

광주시교육청.

광주시교육청.

시교육청은 10일 누리집에 '2026학년도 광주시 중학교 학교군 및 중학구 일부개정'을 고시했다. 이는 지난 5일 광주시의회 제336회 임시회를 통과한 고시안을 반영한 후속 조치다.


개정 내용에는 행정구역 변경에 따른 행정동과 교명 변경 사항이 담겼다. 또 내년 3월 개교 예정인 북구 용두동 참미르초등학교와 광산구 운수동 운수초등학교의 소속 학교군이 새로 지정됐다.

빛여울초등학교의 경우 기존 제2학교군 소속에서 제3학교군까지 확대됐다. 이에 따라 오는 2026년 2월 졸업 예정자부터는 제3학교군 진학을 희망할 수 있다. 이번 조정은 지난 2023년부터 추진된 '광주시 중학교 학교군 및 중학구 개선 용역' 결과를 반영한 것이다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
