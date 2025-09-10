본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

강진군, 추석맞이 ‘강진품애 온 군민’ 1천만마일리지 쏜다

호남취재본부 이창헌기자

입력2025.09.10 16:29

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전남 강진군이 추석을 맞아 '강진품애 온 군민 × 초록믿음 이벤트'를 진행한다.

전남 강진군청.

전남 강진군청.

AD
원본보기 아이콘

군은 지난달 제 3회 강진하맥축제에서 운영한 '강진품애 온 군민' 홍보부스가 큰 호응 속에 마무리됐다고 10일 밝혔다. 축제 현장을 찾은 군민과 관광객은 QR코드로 간편하게 회원가입을 하고, 가입 즉시 5,000마일리지를 받아 강진사랑상품권(착)으로 전환했다.


현장에서는 신규 가입자뿐 아니라 기존 회원도 참여할 수 있는 뽑기 이벤트가 마련돼 상품권과 기념품이 제공됐다. 축제 기간 신규 회원 300명 이상이 가입했고, 플랫폼 누적 회원 수는 9월 현재 1만1,000명을 돌파했다.

군은 이 같은 분위기를 이어가기 위해 오는 15~28일 추석 명절 이벤트를 연다. 신규 가입자에게는 1만마일리지가 지급된다. 초록 믿음 쇼핑몰에서 추석 선물 세트를 구매하고 후기를 남긴 회원을 대상으로 총 1,000만마일리지 상당의 경품이 제공된다. 1등은 100만마일리지(4명), 2등은 50만마일리지(8명), 3등은 10만마일리지(20명)다. 수상자는 정성평가와 추첨을 통해 정해진다.


강진원 군수는 "하맥축제에서 보여준 군민과 관광객들의 관심이 '강진품애 온 군민' 제도의 가능성을 보여줬다"며 "추석 이벤트에도 많은 분이 참여해 강진과 특별한 인연을 이어가길 바란다"고 말했다.




호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"내가 제일 슬림"…공기 같은 159만원 아이폰, 들고 있는 깜빡할 뻔

서울시가 내 건강수명 3년 늘려준다고?

옆자리 승객 불편하다면… 코레일 앱으로 자리 바꾼다

보청기 기능 에어팟…1300㎞ 위성 연결해 오지탐험하는 애플워치

최고 성능 '아이폰 17 시리즈' 공개에도…애플 주가 1.5% 하락

잘나가는 '한국산' 카피…짝퉁 피해 규모 11兆 넘었다

"정품 아닌 거 저도 아는데요?"…마약보다 높은 2000% 수익률 알고 보니④

새로운 이슈 보기