정청래 더불어민주당 대표가 10일 경기 평택시 삼성전자 팽택캠퍼스를 방문해 반도체산업 발전을 위한 현장 간담회를 하고 있다. 왼쪽 맞은 편은 전영현 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문장(부회장). 2025.9.10 국회사진기자단
꼭 봐야할 주요뉴스잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 민주당 '반도체산업 발전을 위한 현장 간담회'
2025년 09월 10일(수)
정청래 더불어민주당 대표가 10일 경기 평택시 삼성전자 팽택캠퍼스를 방문해 반도체산업 발전을 위한 현장 간담회를 하고 있다. 왼쪽 맞은 편은 전영현 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문장(부회장). 2025.9.10 국회사진기자단
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"36만원 찍힌 속초 대게집…24만원 어치 먹었는데?" 카드 덤터기 논란
잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤
비행기 내리자마자 "다이소 어디 있어요?"…'가성비 성지' 찾는 관광객들
"1인당 최대 360만원 토해내야" 자녀수당 폐지 공기업 직원들 화들짝
'이 자세'로 자면 큰 일…"치매위험 높아진다" 전문가 경고
"내가 제일 날씬해"…공기 같은 159만원 아이폰, 들고 있는 것도 까먹길!
보청기 기능 에어팟…1300㎞ 위성 연결해 오지탐험하는 애플워치
최고 성능 '아이폰 17 시리즈' 공개에도…애플 주가 1.5% 하락
잘나가는 '한국산' 카피…짝퉁 피해 규모 11兆 넘었다