[포토] 민주당 '반도체산업 발전을 위한 현장 간담회'

정청래 더불어민주당 대표가 10일 경기 평택시 삼성전자 팽택캠퍼스를 방문해 반도체산업 발전을 위한 현장 간담회를 하고 있다. 왼쪽 맞은 편은 전영현 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문장(부회장). 2025.9.10 국회사진기자단







