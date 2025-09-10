본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

화성시 "고도제한 완화로 88.4㎢ 수혜…6만 세대 규모 개발 여력"

정두환기자

입력2025.09.10 13:48

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'군사기지 및 군사시설 보호법 시행령' 개정 효과 분석

정부의 군사시설 주변 고도제한 완화로 경기도 화성시 일대에서 약 6만가구 안팎의 인구를 수용할 수 있는 개발 여력이 생길 것으로 분석됐다.

화성시 일대 군사시설 보호법에 따른 고도제한을 받는 비행안전구역 현황. 화성시 제공

화성시 일대 군사시설 보호법에 따른 고도제한을 받는 비행안전구역 현황. 화성시 제공

AD
원본보기 아이콘

화성시는 비행안전구역의 고도제한을 완화하는 내용을 담은 '군사기지 및 군사시설 보호법 시행령' 개정에 따른 효과 분석 결과 이같이 나타났다고 10일 밝혔다. 앞서 이 법안은 지난달 18일 국무회의 의결을 거쳐 그달 26일부터 시행됐다.


개정 시행령의 핵심은 건축물 높이 산정 기준을 기존 '대지 중 가장 낮은 부분'에서 '자연 상태의 지표면'으로 완화한 것이다. 이에 따라 경사지 등에서도 지형의 제약 없이 건축이 가능해져 대상 지역의 도시개발이 탄력을 받을 것으로 시는 예상했다.

시는 규제 완화로 특히 병점·안녕동 등 동부권과 장안·양감면, 향남읍 등 남부권 일대 총 88.4㎢의 지역이 수혜를 입을 것으로 분석했다.


동부권의 경우 30㎢, 남부권 20㎢에서 각각 3만 세대 이상의 추가 개발이 가능할 것으로 추정했다. 특히 동부권 비행안전구역에서는 최대 3만7000 세대 규모의 인구 수용이 가능해져 봉담~병점~동탄 일대를 성장발전의 주축으로 삼겠다는 구상도 탄력을 받을 것으로 시는 기대했다.


정명근 화성시장은 "이번 고도제한 완화는 화성시 일대 도시정비사업과 지역균형발전의 전환점이 될 수 있다"며 "필요시 관련 용역을 통해 구체적인 개발 가능성과 도시계획 반영 방안을 면밀히 검토해 나갈 것"이라고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"내가 제일 날씬해"…공기 같은 159만원 아이폰, 들고 있는 것도 까먹길!

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

"36만원 찍힌 속초 대게집…24만원 어치 먹었는데?" 카드 덤터기 논란

보청기 기능 에어팟…1300㎞ 위성 연결해 오지탐험하는 애플워치

최고 성능 '아이폰 17 시리즈' 공개에도…애플 주가 1.5% 하락

마약보다 높은 2000% 수익률…2000조 암시장

복제 당한 'K브랜드' 5년새 '6배 급증'…카카오 연매출 증발

새로운 이슈 보기