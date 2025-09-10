영주시, 원도심서 ‘시간여행 골목놀이’ 개최

13~14일 후생시장…추억의 놀이·체험·플리마켓 풍성

영주시는 오는 9월 13일부터 14일까지 영주1동 후생시장 일대에서 '영주로 시간여행-엄마랑 아빠랑 골목놀이' 체험 행사를 연다고 10일 전했다. 이 행사는 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단이 주관하는 '2025 동네상권발전소 사업'의 하나로, 원도심 상권 활성화를 위한 대표 프로그램으로 마련됐다.

행사에서는 사방치기, 비석치기, 제기차기, 딱지치기, 고무줄놀이, 달고나 만들기, '무궁화꽃이 피었습니다' 등 세대를 아우르는 추억의 놀이가 준비된다. 참가 대상은 5세~12세 어린이와 보호자를 포함한 가족이며, 한 팀(2인 기준)으로 참여한다.

체험은 이틀간 하루 세 차례(오전 11시, 오후 1시, 오후 3시) 진행되며, 회차별 15팀을 모집한다. 참가비는 팀당 6000원이다. 신청은 행사 포스터 내 QR코드를 통해 가능하며, 일부는 현장 접수도 진행한다.

부대행사도 다채롭다. 근대역사문화체험관과 빨간인형극장에서 하트자개 드림캐처, 전통매듭 키링, 머그컵 만들기 체험이 마련되며, '낙서존'에서는 아이들이 건물 벽면에 자유롭게 그림을 그릴 수 있다. 플리마켓(12개 부스)에서는 영주 농특산물과 지역 공예품이 판매되며, 빙고 미션을 완수하면 기념품도 받을 수 있다.

또 근대역사 체험, 백년가게·노포 미식투어와 연계해 관광객은 영주의 대표 관광지와 골목을 둘러보고 전통 가게 음식을 맛볼 수 있다. 시는 이번 행사가 문화·역사·미식이 어우러진 관광 콘텐츠로 자리잡아 방문객 체류시간과 소비를 늘려 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다.

정교완 영주시 일자리경제과장은 "가족 단위 방문객들이 즐겁게 참여하는 골목놀이를 통해 원도심 골목의 매력을 되살리고, 지역 소상공인과 상권 경쟁력도 함께 높여가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>