ETRI "해양 'MIoT' 실해역 첫 검증…35㎞ 이내 단말 30기 통신 성공"

한국전자통신연구원(이하 ETRI)이 스마트 기기 네트워크(Machine to Internet of Things·이하 MIoT) 통신망을 실해역에서 검증하는 데 성공했다.

MIoT는 다양한 사물인터넷(IoT) 기기를 연결해 원격으로 제어 및 모니터링할 수 있는 환경을 의미한다. 해양 MIoT는 선박, 항만, 해양시설 등에 센서 및 통신장치를 설치해 현장 안전관리와 환경 감시에 활용할 수 있다.

ETRI는 최근 서해와 남해 해역에 MIoT 통신망을 구축, 최대 35㎞ 범위 안에서 단말 30기가 동시 접속할 수 있는 환경을 구현하는 데 성공했다고 10일 밝혔다.

MIoT 통신망은 해양 기상·생태·환경 데이터를 수집해 공공기관과 공유하는 빅데이터 체계 구축에 활용될 수 있다.

ETRI 연구진이 다중 모니터로 해양 전용 IoT 통신망 관제·운영 화면을 시연하고 있다. 한국전자통신연구원 제공

특히 ETRI가 개발한 MIoT 시스템은 기존 육상 협대역 사물인터넷(NB-IoT)과 달리 독립망 방식으로 구축돼 해상 환경에 최적화된 저전력 송수신과 안전 서비스용 메시지 우선 처리가 가능하다.

이는 대용량 데이터 전송에 특화된 해상 무선통신망(LTE-M)과 달리 저전력·저비용 단말에 맞춘 통신망으로 기존 해상 통신망과 상호 보완돼 육상과 유사한 수준의 해양 네트워크를 구현할 수 있다는 점에서 차별화된다.

ETRI의 실해역 검증은 국제 이동통신표준화기구(3GPP)가 정의한 IoT 국제표준 기술을 실제 바다에서 시험한 첫 사례라는 점에서도 의미를 갖는다.

앞서 ETRI는 2023년 해양수산부가 확보한 450MHz 대역 공공 전용 주파수를 활용해 기지국, 단말, 코어망, 응용 서비스를 연계한 독립형 네트워크를 개발했다.

이어 지난 6월에는 여수 오동도 등대에 기지국을 설치, 시험 등부표 등 6개 지점에 단말 30기를 배치해 실제 데이터 송수신에 성공했다. 8월에는 군산 말도 등대에 기지국을 구축한 후 군산항과 비응항, 장항항, 격포항 등대에 단말을 배치해 통신 실증을 진행했다.

이 과정에서 ETRI는 오동도 기지국~낭도항 단말 통신(27㎞)과 말도 기지국~장항항 단말(35㎞) 통신을 성공적으로 완료했다.

배치된 단말은 네트워크에 접속해 GPS 위치, 등명기 점등 상태, 충격 감지, 배터리 잔량 등을 3분 주기로 전송하면서 안정적인 통신성능을 보여줬다.

또 여수와 군산 지역 항로표지에 설치된 단말 30기가 동시 접속해 통신하는 성과를 거뒀다. 이는 향후 상용 시험 장비를 확충했을 때 최대 1000기까지 단말이 동시 접속할 수 있음을 입증한 결과라고 ETRI는 강조했다.

ETRI는 실해역 검증을 통해 얻은 성과를 토대로 내년부터 동·서·남해 3개 권역에 MIoT 시범망을 구축하고, 2030년 이후에는 전국으로 MIoT 연결망을 확대할 계획이다.

이문식 ETRI 위성통신연구본부 본부장은 "해양 'MIoT' 실해역 실증은 국내 첫 사례이자 국제적으로도 이례적인 성과"라며 "이번 실증이 향후 국내 해양 안전관리와 기후위기 대응 역량을 한층 높이는 데 일조할 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 국제항로표지기구(IALA)는 이미 해양 IoT 기술의 국제표준화 작업을 시작했다. 한국 정부도 '제3차 항로표지 기본계획(2025~2029)'과 '해양 항행정보시스템 혁신 전략(2025.4)'을 수립해 현재 전국단위의 해양 IoT 통신망 구축을 추진하는 중이다.

이를 비춰볼 때 ETRI의 이번 성과는 국제표준화에 효과적 대응은 물론 '항로표지 국제협력센터'의 국내 유치와 기술 수출에도 기여하는 바가 클 것으로 기대된다.





