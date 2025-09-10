본문 바로가기
부산 상업계고, 전국상업경진대회서 교육부장관상… 줄줄이 수상 소식

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.10 09:46

부산진여상, 금상 6개 등 18개… 특성화 교육 성과

부산 상업계특성화고 학생들이 전국 단위 경진대회에서 우수한 성과를 거두며 지역 특성화 교육의 경쟁력을 입증했다.


부산시교육청(교육감 김석준)은 지난 2일부터 4일까지 경북에서 열린 '제15회 전국상업경진대회'에서 부산 대표 학생들이 교육부장관상 1명, 금상 8명, 은상 11명, 동상 18명(팀) 등 상위권에 대거 입상했다고 10일 전했다.

이번 대회는 교육부가 주최하고 경상북도교육청이 주관했으며, 전국 17개 시도에서 선발된 1600여명이 참가해 11개 경진 종목과 4개 경연 종목에서 기량을 겨뤘다.


부산에서는 14개교 130명의 학생이 출전했다. 특히 부산진여자상업고등학교는 교육부장관상 1개를 포함해 금상 6개, 은상 4개, 동상 7개 등 총 18개의 상을 휩쓸며 단연 돋보였다.


부산진여상 2학년 김민주 학생은 '창업실무' 종목에서 전국 1위를 차지하며 교육부장관상을 수상했다. 같은 학교 2학년 이아현(창업실무), 심성리(금융실무), 문정원(세무실무), 표예림(취업설계프레젠테이션), 정혜인(경제골든벨), 정서희(경제골든벨) 학생도 각각 금상을 차지했다. 이외에도 해운대관광고 3학년 강승우(호텔식음료서비스), 부산마케팅고 2학년 오다경(취업설계프레젠테이션) 학생이 금상 명단에 이름을 올렸다.

김석준 교육감은 "학생들의 땀과 노력이 빚어낸 자랑스러운 성과"라며 "이번 대회가 더 큰 꿈을 향한 디딤돌이 되길 바란다. 특성화 교육을 위한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

전국상업경진대회 현장.

전국상업경진대회 현장.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
