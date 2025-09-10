본문 바로가기
가수 영탁 팬클럽, 데뷔 20주년 맞아 한국해비타트에 성금 전달

이경호기자

입력2025.09.10 09:32

가수 영탁 공식 팬덤 '영탁앤블루스' 후원증서. 한국해비타트

가수 영탁 공식 팬덤 ‘영탁앤블루스’ 후원증서. 한국해비타트

한국해비타트는 가수 영탁의 공식 팬덤 '영탁앤블루스'가 영탁의 데뷔 20주년을 기념하여 성금 3430만원을 전달했다고 밝혔다. 전국 팬들이 자발적으로 모은 이번 기부금은 한국해비타트에서 진행하는 고령자 주거취약이웃을 위한 주거환경개선에 쓰일 예정이다.


기부에 참여한 팬들은 "지난 20년 동안 영탁이 음악을 통해 전해온 희망과 위로의 마음을 사회에 나누고자 마음을 모았다"며 "앞으로도 팬덤의 이름으로 나눔을 이어가겠다"고 지속적인 사회공헌의 의지를 전했다.

한국해비타트는 "가수의 소중한 기념일을 팬덤이 나눔으로 함께 한다는 사실이 우리 사회에 큰 울림을 준다"며 "소중한 후원금은 주거 문제로 어려움을 겪고 있는 이웃의 주거환경개선에 투명하게 사용하겠다"고 감사의 마음을 전했다.


한국해비타트에서 진행하는 '날마다 기념일' 캠페인은 결혼, 출산, 첫돌 등과 같이 개인의 기념일뿐만 아니라, 자신이 좋아하는 아티스트의 데뷔기념일, 생일 등 특별한 날을 기부로 함께하는 특별후원 캠페인으로, 한국해비타트 홈페이지에서 상시 신청할 수 있다.




이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
