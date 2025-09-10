광명시, 취약계층에 '찾아가는 한방 돌봄·의료 서비스' 제공

한의사회와 업무협약…10개 한의원 참여

朴 시장 "돌봄-의료 연계해 시민 건강 챙길 것"

경기도 광명시가 지역 한의원과 손잡고 돌봄-의료를 연계한 돌봄통합 서비스를 제공한다.

광명시는 10일 시청 컨퍼런스룸에서 광명시한의사회와 돌봄통합지원 연계 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

10일 개최된 '돌봄 통합지원 사업 연계 업무협약식'에서 박승원 광명시장(왼쪽 다섯번째)과 한의사회 관계자들이 돌봄 강화를 위한 협력을 다짐하고 있다. 광명시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 협약을 통해 거동이 불편하거나 의료기관 이용이 어려운 취약계층을 한의사회 소속 의료진이 직접 거주지를 방문해 한방 진료, 건강관리 등을 제공하게 된다.

서비스는 건강보험심사평가원 일차의료 방문진료 시범사업 기관으로 지정된 10곳의 한의원에서 제공한다.

이용 신청은 주소지 동 행정복지센터를 방문하거나 전화·온라인(경기민원24)으로 하면 된다. 지원 한도는 소득 기준에 따라 연간 최대 150만원까지다.

앞서 시는 지난해부터 생활·동행·주거·식사 등 4개 분야를 대상으로 '누구나 돌봄' 사업을 추진하고 있다. 시는 특히 내년 3월부터 시행되는 '의료·돌봄 통합지원법'에 대응해 돌봄 사각지대를 해소하고, 돌봄통합지원 체계의 토대를 마련해 나갈 방침이다.

박승원 광명시장은 "지역 내 돌봄과 의료 연계로 시민의 건강한 삶을 보장하고 광명형 돌봄통합지원 체계를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>